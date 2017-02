Les SnowHackers gagnent la Mention des artistes

par

L’équipe du Nouveau-Brunswick, les Snow-Hackers, s’est méritée la Mention des artistes lors de la Compétition nationale du Rendez-vous Bal de Neige 2017! Cette mention est choisie parmi les artistes sculpteurs. «Quel bonheur et quel honneur de représenter l’Acadie et l’Atlantique», de dire Monette Léger, la capitaine de l’équipe, qui comprenait aussi Charles Léger et Léandre Thibodeau.

L’équipe a réalisé une imposante œuvre de 18 pieds de hauteur par 12 pieds de largeur et 12 pieds de profondeur «Prise du jour». «Cette pièce représente l’hiver dans notre coin de l’Atlantique et je voulais également faire le lien entre les provinces de l’est du Canada et cela avec un sens d’humour», ajoute l’artiste multidisciplinaire de Shédiac.

Seulement cinq équipes du Canada furent choisis pour représenter leurs régions, soient le Yukon pour le grand Nord, la Colombie-Britannique pour l’Ouest ca-nadien, le Manitoba pour les Prairies, le Québec pour le Centre et les SnowHackers du N.-B. (Shédiac/Moncton) pour la région de l’Atlantique.

Québec a remporté le premier prix et le vote du public.

Madame Léger ajoute que la température était idéale pour sculpter.

Elle désire remercier bien sincèrement Patrimoine canadien, Julie, Stéphanie, Samuelle, Oscar, Fred, Max et Pauline pour leur travail exceptionnel. «Un merci également à la Ville de Shédiac pour leur appui et un merci spécial à nos confrères, les sculpteurs pour leur amitié et le partage d’un séjour inoubliable.»

Monette Léger et son équipe ont aussi participé à cette compétition en 2009 et 2010.