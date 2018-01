Les résidents peuvent signaler les dommages causés par les pluies diluviennes des 12 et 13 janvier

par

(GNB) – Les résidents peuvent maintenant signaler les dommages causés par les pluies diluviennes tombées les 12 et 13 janvier en composant le 1-888-298-8555 ou en se rendant sur le site Web.

Signaler les dommages au gouvernement provincial est une étape importante du processus d’évaluation et de rétablissement dans la province. La ligne téléphonique servant à signaler des dommages permettra aux résidents, aux locataires, aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif de recevoir de l’information et de signaler des dommages causés par les inondations au moyen d’un seul appel téléphonique. De plus, des équipes d’inspection en matière de santé et de sécurité seront affectées aux secteurs inondés afin de permettre aux résidents de regagner leur domicile plus rapidement.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux offrira aux Néo-Brunswickois touchés par les inondations d’effectuer gratuitement l’analyse de leur source d’approvisionnement en eau.

On rappelle aux résidents de :

– communiquer immédiatement avec leur compagnie d’assurance pour signaler les dommages subis;

– prendre des photos des dommages causés à leur domicile ou à leur propriété;

– conserver les reçus pour toute réparation et tout achat d’articles de remplacement en rapport aux pertes non assurables; et

– tenir un registre du nombre d’heures qu’ils ont mis pour nettoyer leur propriété, ainsi que celles des membres de leur famille et de toute autre personne qui les ont aidés.