Les Prédateurs et les Vito’s se partagent les honneurs

(N.A.L.) –Les Prédateurs de Cap-Pelé (5-13-0-1-2=13pts, 3e position) et les Vito’s de Moncton (13-6-0-0-1=27pts, 1re position) se sont partagé les honneurs de deux rencontres de la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick.

Vendredi soir à Cap-Pelé, les Vito’s ont surpris les Prédateurs par la marque de 6 à 1. Les visiteurs ont pris les devants 3 à 0, dès la période initiale avec les filets de Louis-Joseph Vachon, Johnny Chambers et Samuel Bastille. Christian Gregan a ensuite réduit la marge pour l’équipe locale, mais Rémi Thériault a redonné une priorité de trois aux siens avant la fin de la période médiane. Nicholas Bacso et Greg Stoyles ont complété le pointage en troisième pour les Vito’s. Mathieu Landry a bloqué 51 de 57 lancers dans la défaite et Julien Landry, 16 de 17, pour la victoire.

Les Prédateurs ont obtenu un but de Corey LeBlanc, à 8:03 de la troisième période, qui a brisé une égalité de 5 à 5, pour vaincre les Vito’s par la marque de 6 à 5, jeudi soir, au Centre Superior Propane. Kyle Furze a trouvé la cible à deux reprises pour les Prédateurs et Nick Cassidy, Marc Doiron et Marc Gallie, une fois. Les prédateurs ont marqué à quatre reprises en période médiane. Max LeBlanc a marqué deux fois pour les Vito’s et Samuel Bastille, Félix LeBlanc et Greg Stoyles, une fois chacun. Jamal Nelson a vu 28 lancers dans la défaite et Josh Doyle, 31, pour la victoire. Moncton a également marqué quatre fois en deuxième, mais n’a pu déjouer le gar- dien opposé en troisième.

Les Koyotes de Kent (11-10-0-0-0=22pts, 2e position) visitent les Vito’s, jeudi soir, à 19h45 au Centre Superior. Moncton sera ensuite à Cap-Pelé, vendredi soir à 19h30. Kensington visitera les Ko-yotes, samedi à 19h30 et le Maniacs de l’Est seront à Cocagne, dimanche à 18h30.