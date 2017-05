Les Prédateurs de Cap-Pelé sont champions Junior B de l’Atlantique

par

Pour la première fois de leur histoire

Les Prédateurs de Cap-Pelé sont les champions en Atlantique

Depuis qu’ils ont joint les rangs de la Ligue de hockey junior du N.-B. (junior B), c’est la première fois que l’équipe de Cap-Pelé remporte le titre de l’Atlantique. L’équipe a en effet mis la main sur la coupe Don Johnson, dimanche, avec une victoire de 3 à 2, sur les Caps de Fredericton.

Lors de la finale, il y eut trois buts sans riposte de Marc Doiron, Jérémie Boudreau et Gabriel Léger. Fredericton a ensuite compté deux buts pour réduire le déficit à 3 à 2.

Ce fut un tournoi parfait pour les Prédateurs qui ont remporté leurs six parties. Cap-Pelé avait gagné la demi-finale 4 à 1, contre le Western Red Wings de l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon l’entraîneur de l’équipe, Owen Newcomb, c’était tout un sentiment de soulagement que gagner ce titre. «Gagner est certainement beaucoup plus agréable que perdre, a-t-il dit, et ça n’a pas été facile. Je suis très fier pour les jeunes et pour nos partisans.»

«Tous les joueurs sont allés au tournoi avec l’objectif de le gagner et ils ont fait ce qu’il fallait pour ramener le trophée à Cap-Pelé, de dire le gardien Mathieu Landry. C’est incroyable, mais nous avons travaillé pour ça toute l’année.»