Les pompiers de Dieppe font campagne contre la vitesse au volant

Le service d’incendie de la Ville de Dieppe lance une campagne de sensibilisation afin de rappeler aux automobilistes l’importance de respecter les limites de vitesse à travers le réseau routier municipal. Au cours des prochaines semaines, des publications sous ce thème seront diffusées dans les médias sociaux et sur le site Web de la municipalité.

«En tant que pompiers, nous sommes souvent appelés à être les premiers répondants lors de collisions», indique Conrad Landry, chef du service d’incendie de la Ville de Dieppe. «Dans de telles urgences, notre rôle est de fournir des soins aux blessés, sécuriser les lieux et protéger l’environnement.»

En 2017, ce sont 145 accidents sur les routes de Dieppe lors desquels les pompiers ont été appelés à intervenir. Une évaluation de la vitesse sur plusieurs rues dans la municipalité a révélé que certains automobilistes roulent deux fois plus rapidement que la limite de vitesse de 50 km/h, soit au-delà de 100 km/h!

«Il est important pour nous de sensibiliser les résidents à adopter des pratiques sécuritaires, tant à la maison lorsque l’on parle de prévention d’incendie que sur la route afin de réduire le nombre de collisions et la gravité des blessures», ajoute M. Landry.

Alors que nous sommes à l’aube du retour en classe et d’une plus grande circulation routière, cette campagne est également l’occasion de rappeler aux automobilistes que la limite de vitesse dans les zones scolaires des écoles Sainte-Thérèse, Lou MacNarin, Anna-Malenfant, Amirault, Antonine-Maillet et Le Marais est de 30 km/h.

Pour prendre connaissance de cette campagne de sensibilisation à la sécurité automobile, visitez le www.dieppe.ca sous l’onglet Vivre à Dieppe et la page Éducation du public.