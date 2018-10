Les pompiers de Beaubassin-est accueillent plus de 100 personnes lors de la Journée portes-ouvertes pour la Semaine de la prévention des incendies

par

Plus de 100 personnes ont participé à la Journée portes-ouvertes organisée par les pompiers du Service d’incendie de Beaubassin-est, le dimanche 7 octobre à la caserne de Haute-Aboujagane, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies qui se tenait du 7 au 13 octobre 2018 sous le thème «Regardez. Écoutez. Apprenez. Soyez conscient. Un incendie peut éclater n’importe où». En plus de servir des hot-dogs et hamburgers, ainsi que du gâteau, les pompiers ont fait visiter la caserne et leurs véhicules, et il y avait des activités pour les enfants. Il va sans dire qu’ils ont eu beaucoup de plaisir, particulièrement avec la mascotte Sparky!

La brigade de Beaubassin-est compte 26 pompiers actifs, soit Gaétan LeBlanc, Chef , et Serge LeBlanc, Chef adjoint, Philippe LeBlanc, Stéphane LeBlanc et Dennis Metcalfe, Capitaines, ainsi que Sébastien Arsenault, Serge Bisson, François Boisvert, Jean-Marc Boudreau, Janelle Cormier, Ghislain Donelle, Pierre Gallant, Charles Gautreau, Pierre Gautreau, Samuel Hebert, Denis LeBlanc, Jamie LeBlanc, Francine Léger, Remi Léger, Gary Metcalfe, Lisa Metcalfe, Jacques Ouellette, Marc-André Richard, Martin Richard, Ryan Richard et Mark Ripley.

Pour plus de renseignements concernant le Service d’incendie de Beaubassin-est ou encore la prévention des incendies, veuillez communiquer avec la brigade en composant le 532-5628 ou en envoyant un courriel à hafd@nb.aibn.com.