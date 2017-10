Les Païens reconnus aux Prix de Musique NB

par

(N.A.L.) - Le Festival (506) a pris fin dimanche à Moncton suivant cinq journées pendant lesquelles une trentaine d’artistes se sont présentés sur diverses scènes partout à Moncton.

Musique Nouveau-Brunswick a célébré l’année en musique lors de sa 8e Soirée annuelle de remise des Prix MNB Awards, au Tide & Boar de Moncton. Vingt-sept prix ont été remis à des artistes et artisans de l’industrie néo-brunswickoise de la musique, dont le groupe Les Païens, qui s’est mérité le prix convoité d’Enregistrement de l’année (pour Carte noire) ainsi que le prix Chanson SOCAN (pour le Coeur qui bat). Le groupe émergent, Les Jeunes d’Asteure, a reçu le Prix Choix des membres, alors que Les Hôtesses d’Hilaire ont raflé le Choix du Public pour la cinquième année consécutive.

Le prix hommage «Oeuvre de toute une vie» a été présenté à Yolande Bourgeois qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le milieu musical. Elle a travaillé pour de nombreux organismes culturels, dont la Francofête en Acadie, le Congrès mondial acadien, Accros de la chanson et le Conseil provincial des sociétés culturelles. Elle est membre fondatrice du conseil d’administration de Music•Musique NB.

Dans son prime, de Menoncle Jason, a raflé le titre d’enregistrement solo de l’année. L’enregistrement autochtone de l’année est allé pour Nomadic, de City Natives. L’artiste country de l’année est le populaire Laurie LeBlanc. Cy a remporté le titre d’artiste folk de l’année et Joey Robin Haché, celui d’artiste pop de l’année. L’artiste rock de l’année a été décerné aux Hôtesses d’Hilaire. Le Grenier Musique est l’entreprise musicale de l’année et George Belliveau, le réalisateur de l’année.

«La soirée de remise des Prix est comme une réunion de famille, a dit Jean Surette, directeur général de MNB. C’est une belle façon de commencer le Festival et ça nous permet de souligner les artistes et les artisans, ainsi que l’incroyable musique qui est composée, produite et jouée partout au Nouveau-Brunswick, tout au long de l’année.»