Les Newbies sont morts : vive André, Christian et Luc

La populaire émission Les Newbies, une création acadienne tournée dans la région et qui a été diffusée pendant deux saisons sur la chaîne Unis TV, ne sera pas de retour l’an prochain. Il semble cependant que les trois amis du Pays de la Sagouine, André Roy, Christian Essiambre et Luc LeBlanc pourraient se trouver à nouveau sur le petit écran dans un avenir assez rapproché.

Normand A. Léger

Initiative de journalisme local − APF − Atlantique

Les Newbies aura été une courte série mais elle est un cas de figure : une série humoristique mettant en vedette des Acadiens, écrite par des Acadiens et produite par des Acadiens. Lors de la première saison, 10 épisodes des Newbies ont été diffusés; 13 émissions ont été produites la deuxième année pour un total de 23. Unis TV a cependant avisé récemment le trio que la série ne serait pas de retour pour une troisième saison.

«La décision nous a surpris, admet André Roy. Elle nous a fait mal, mais on comprend leur décision. On est quand même content d’avoir pu réaliser et produire une série de qualité, la deuxième saison étant bien meilleure que la première. Le projet a duré cinq ans, de l’idée originale de Christian Essiambre, puis à l’écriture, la production et ensuite la diffusion à la télévision.

Le projet a également été modifié en cours de route, souligne-t-il. «Au départ, on voulait montrer les coulisses des productions théâtrales, notre passion du temps. Après plusieurs discussions, on a décidé de l’orienter vers l’humour, un sujet plus intéressant pour le public.»

Luc LeBlanc, Christian Essiambre et André Roy, des Newbies. (Gracieuseté)





Les trois comédiens sont des complices de longue date. «On était trois étudiants à l’université (de Moncton) qui avaient formé un trio d’humour, les Mainsd’nez, entre 1997 et 2001», raconte André Roy. «C’était différent en trio parce que les humoristes se dirigeaient vers le standup seul sur l’estrade. On faisait des clins d’œil à Montréal à ce moment parce qu’en humour, si tu n’es pas connu à Montréal, personne ne te connaît.»

Les Newbies, c’est l’histoire d’André, Luc et Christian, trois amis Acadiens, qui rêvent de gagner leur vie grâce à l’humour. Mais leur quête n’est pas de tout repos! En plus de se buter au fait qu’ils ne sont pas connus, ils doivent composer avec Amélie, l’épouse d’André, qui leur donne un ultimatum : ils ont un an pour réussir. Ils tentent donc tant bien que mal de générer un «buzz» au Nouveau-Brunswick pour attirer l’attention des gens de l’industrie et être invités à performer sur une grande scène québécoise.

C’était la première fois que des Acadiens détenaient les principaux rôles dans une production faite en Acadie pour une chaîne nationale avec des acteurs québécois dans les rôles secondaires. L’idée du titre – Les Newbies – est de Christian. Sa copine était en résidence en médecine à l’Université de Sherbrooke et la majorité des étudiants du Nouveau-Brunswick habitaient dans la même résidence; les gens les appelaient les Newbies.

La réaction du public envers la télésérie a été très positive, selon André Roy. Il souligne que les trois comédiens étaient souvent approchés ou reconnus sur la place publique, à l’épicerie, etc., et que les commentaires étaient très bien reçus. «Le public était fier de cette production, ajoute-t-il. On nous voyait au petit écran et on avait une émission qui a su plaire et attirer les gens. Les gens de tout âge aiment rire et on me demande souvent quelle sera la suite. J’ai aussi fait des présentations dans les écoles de la province et les jeunes nous connaissaient. C’était une émission intergénérationnelle.»

La décision de ne pas présenter de troisième saison a modifié le travail des trois humoristes et l’arrivée de la pandémie COVID-19 n’a pas aidé. Des tournées et des spectacles prévus pour cette année ont été annulés ou remis à l’an prochain. Unis TV avait des choix à faire avec ses budgets et de nouveaux projets ont été présentés et approuvés, ce qui a sonné le glas de l’émission. «Je suis quand même reconnaissant que nous ayons pu faire cette production, dit André Roy. On travaille maintenant sur d’autres projets. La série et les histoires des Newbies ont été inspirées de personnages et du vécu de la vie de tous les jours des humoristes. On veut quand même continuer à travailler ensemble, comme trio. On a des projets qui progressent bien, même si ce ne sont pas des séries. On veut continuer à se produire au petit écran et les trois ensembles.»

Le moment mémorable pour André Roy a été la salle comble du Théâtre Capitol de Moncton lors du lancement de la série, il y a deux ans. Le lancement à Montréal devant plus de 250 personnes avait aussi été un moment marquant.

André Roy et sa compagnie Les productions de l’Entrepôt ont vu un autre secteur culturel connaître une débandade, soit la présentation de spectacles devant public. Il est cependant en mode déve- loppement avec plein d’idées et de projets en tête. «Comme artiste, on se réinvente tou- jours parce qu’on doit continuellement trouver du nouveau matériel, dit encore André Roy. On cherche toujours à distribuer de nouveaux produits. Le temps nous a aussi obligés à nous diriger vers le Web pour être innovateurs comme artistes et présenter des événements. Au lieu de me rendre à une école faire une présentation, je l’ai fait par Internet, un nouveau mode pour moi. On veut continuer à gagner notre vie et faire de l’humour en français. Ce n’est pas facile sans contact avec le public comme auparavant, mais on avance. La prochaine tournée devant public sera probablement en 2021.»

L’absence de déplacements a quand même eu des avantages pour André Roy, père de trois enfants de 18, 8 et 6 ans. Il a eu la chance de les voir plus régulièrement, étant à la maison. Il a travaillé sur le projet de la maison historique Doiron, à Dieppe, qui doit ouvrir ses portes cet été. Sa maison de production vidéo a aussi diffusé sur le Web le banquet annuel de remise des prix d’Entreprises Dieppe, la semaine dernière.

Des projets, il en a plein la tête. Reste maintenant à savoir le ou lesquels viendront divertir les francophones en Acadie et ailleurs.