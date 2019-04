par

En marge de l’exposition «Les mondes de la nuit», la Place Resurgo, en partenariat avec le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson – Université de Moncton, présente l’événement spectacle «Les mondes de la nuit: Contes et légendes». L’activité aura lieu le jeudi 18 avril de 19h30 à 21h00.

L’animatrice Anne Godin et ses invités l’historien François LeBlanc et le conteur Sylvio Alain raconteront des histoires effrayantes, mystérieuses et imaginaires, inspirées de la nuit en Acadie. Lors du spectacle de 45 minutes, on pourra les entendre en alternance. Il y aura également une présentation surprise.

L’activité est destinée à un public adulte et les places sont limitées, car on peut seulement accueillir 70 personnes.

C’est le deuxième événement spectacle du genre organisé par Anne Godin. «La Place Resurgo me demande de créer un événement par rapport à l’exposition présentée, de dire Madame Godin. Je visite l’exposition et je me laisse inspirer par ce que j’y vois pour planifier l’événement. Je m’occupe aussi de la mise en scène et de l’éclairage.»

Un léger goûter de nuit et une visite libre de l’exposition suivront la représentation. Cette partie de la soirée permet de discuter avec les conteurs et d’échanger sur ce qu’on a entendu.

Veuillez réserver vos billets en composant le numéro (506) 856-4327. Le paiement sera effectué à la porte en argent comptant.