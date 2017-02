Les membres du Club d’âge d’or de Grande-Digue actifs et en santé

par

(N.A.L.) – Les membres du Club d’âge d’or de Grande-Digue sont actifs dans leur communauté et ils ont adopté 25 résolutions pour bien vieillir afin de se garder en forme et en santé.

La présidente du club, Aline Babineau, a indiqué que le club organise plu- sieurs sessions pour favoriser la bonne santé et la nutrition de ses membres. Une diététicienne a offert ses conseils en nutrition et d’autres sont prévues touchant plusieurs sujets du bien-être, le cœur en santé, les malentendants, la gestion du stress et autres.

Les membres peuvent participer aux 12 sessions d’une heure et demie de chi-gong avec Jean-Marc Cormier, un spécialiste de cette gymnastique traditionnelle chinoise. «Le Club paie pour ses membres et nous avons un gros groupe de 40 personnes, a dit Aline Babineau. L’objectif est de garder nos membres en santé. On veut les aider et je suis très contente de les voir aux activités.»

Le club compte 274 membres et plusieurs seront du carnaval de Grande-Digue, de 21 au 26 février. Un nombre d’activités durant le mois attirent plus de 100 membres, comme les cartes, le 200, le crib, le whist, le jeu de palets, les fléchettes et les quilles.

«Cela fait chaud au cœur de voir la réponse des gens pour le chi-gong, notre activité du mois, a poursuivi Babineau. Nos membres participent activement et aiment cela. C’est une activité ouverte à tous, personne n’est laissé de côté. On fait notre part pour que Grande-Digue se mette en santé.»

Un résident de Cocagne, Jean-Marc Cormier, offre les sessions de chi-gong pour la quarantaine de participantes et participants, ce mois-ci. Il a beaucoup étudié ce do- maine de la médecine chinoise, vieille de plus de mil ans. Il a aussi enseigné 15 ans, le tai chi, qui est plus avancé et plus difficile à apprendre avec ses nombreux mouvements à se souvenir. «Le chi-gong est différent et s’adapte à tous, a-t-il confié. Il y a des milliers de différents styles, mais j’ai développé un programme général qui réagit à plusieurs problèmes de la santé, comme le déba-lancement, l’articulation, le cœur et autres. Je l’enseigne depuis 10 ans. J’ai offert des sessions au Club d’âge d’or de Shédiac et je débute pour une troisième année, à Notre-Dame.»

Les gens qui participent aux sessions font des exercices très différents pour enlever la tension et qui font partie de la médecine chinoise. «Chaque mouvement que j’enseigne peut aider des problèmes au niveau physique, a poursuivi Cormier. Il faut bien faire les mouvements et bien les pratiquer pour ensuite les répéter à la maison. Le chi-gong gagne en popularité dans notre coin de pays.»

Le chi-gong, ou qi gong, est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le terme signifie littéralement «exercice (gong) relatif au qi», ou «maîtrise de l’énergie vitale». Il regroupe des techniques traditionnelles de gymnastique, de respiration, de méditation, de visualisation, de transe, de guérison charismatique et de combat. Les effets allégués d’une pratique régulière sont l’augmentation de la capacité de prévention et de guérison des maladies et des blessures, le maintien de la bonne santé, l’augmentation de la qualité de vie, de la longévité, le développement de soi, le développement de dons de guérison et d’auto-guérison.