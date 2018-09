Les membres du bureau de direction du Club optimiste Moncton-Dieppe

par

Le Club optimiste Moncton-Dieppe est un acteur important au sein de notre communauté jeunesse depuis 45 ans. Actuellement, une douzaine de membres optimistes s’impliquent dans les différentes missions du club. Les soirées jeux d’échecs, les concours essai littéraire, art oratoire, art de s’exprimer, appréciation de la jeunesse, cancer infantile. Également, le club est particulièrement reconnu dans le milieu pour le soutien financier à de nombreux organismes de jeunes qui ont à cœur le développement de la jeunesse de notre communauté. Le 18 septembre dernier, dans le cadre de la cérémonie de l’engagement solennel des membres du bureau de direction, le gouverneur Vallier Côté et le secrétaire Denys Malenfant du District est du Québec et Acadie ont assisté à l’intronisation et la passation des pouvoirs. Marie-Paule Massiéra, membre depuis 24 ans, s’est mérité la Citation du président optimiste international.