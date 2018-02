Les membres de Bâton Atlantik se distinguent à la Coupe Blizzard

par

(N.A.L.) – Plusieurs membres du Club de Bâton sportif Atlantic se sont distinguées, samedi, lors de la compétition Coupe Blizzard, qui s’est tenue à l’école L’Odyssée.

Sous la direction de Brenda Arsenault LeBlanc, les jeunes se sont présentés devant des juges pour faire évaluer leurs performances en solo, duo, deux et trois bâtons et danse. Dans la catégorie medley, Mireille LeBlanc est 1re au 12-14 C; Chloé Caissie 1re, Emma Devarenne, 2e et Samara Savoie, 3e au 12-14 BN; Ashley Surette 1re et Grace Farley, 2e au 15-17 BN; Katrine Bourgeois 2e au 12-14 BI; Isabel Doiron 1re et Isabella Bourgeois, 3e au 15-17 BI; Leanne Plewes 1re au 18+ BI; Brianna Middleton 1re, Alexie Richard 2e et Mylène Bastarache, 3e au 15-17 A et Julie Allain 1re au 18+ A.

Katrine Bourgeois est 1re et Mireille LeBlanc, 2e en solo 12-14 BN; Ashley Surette 1re et Grace Farley, 1re en 15-17 BN; Chloé Caissie 2e en 12-14 BI; Alexie Richard 1re et Chloé Smith, 2e en 15-17 BI; Leanne Plewes 1re 18+ BI; Brianna Middleton 1re et Mylène Bastarache, 2e au 12-14 A et Julie Allain 1re en 18+ A. Dans la division duo, Mireille LeBlanc et Samara Savoie sont 1ères en junior C; Chloé Caissie et Katrine Bourgeois 1re et Clara Stanert et Hailey LeBlanc, 2e en junior BN; Ashley Surette et Chloé Smith 1ères et Grace Farley et Isabelle LeBlanc, 2e en senior BN.

Aux 2-bâtons, Emma Devarenne est 2e 12-14 C; Samara Savoie 1re, Mireille LeBlanc, 2e et Hailey LeBlanc, 3e 12-14 BN; Isabella Bourgeois 1re, Grace Farley, 2e et Isabelle LeBlanc, 3e 15-17 BN; Leanne Plewes 1re au 18+ BN; Katrine Bourgeois 1re et Chloé Caissie, 2e 12-14 Bl; Alexie Richard 1re et Chloé Smith, 2e 15-17 BI; Brianna Middleton 1re et Mylène Bastarache, 2e 15-17 A et Julie Allain 1re 18+ A. Aux 3-bâtons, Katrine Bourgeois a fini 1re 12-14 C; Leanne Plewes 1re 18+ BN; Alexie Richard 1re, Chloé Smith, 2e et Ashley Surette, 3e 15-17 BI; Julie Allain 1re 18+ BI et Brianna Middleton 1re et Mylène Bastarache, 2e 15-17 A.

Les meilleures en danse solo ont été Katrine Bourgeois 2e et Chloé Caissie, 3e 12-14 BN; Ashley Surette 1re, Isabelle LeBlanc, 2eet Grace Farley, 3e en 15-17 BN; Leanne Plewes 1re en 18+ BN; Isabel Doiron 1re, Isabella Bourgeois, 2e et Chloé Smith, 3e en 15-17 BI; Brianna Middleton 1re, Mylène Bastarache, 2e et Alexie Richard, 3e en 15-17 A et Julie Allain, 1re 18+ A.

Dans les mouvements imposés, Sophie Babineau a terminé 1re juvénile C; Emma Devarenne 1re junior C et Isabel Doiron, senior B. Alexie Richard et Isabel Doiron étaient des paires senior B et Brianna Middlleton et Mylène Bastarache 1res des paires junior A. Dans les compétitions style libre, Clara Stanert est 1re juvénile B; Chloé Caissie 1re, Katrine Bourgeois, 2e et Hailey Le-Blanc, 3een junior B; Alexie Richard 1re et Chloé Smith, 2e en senior B; Leanne Plewes 1re en collegiate B; Brianna Middleton 1re et Mylène Bastarache, 2e en junior A et Julie Allain 1re en senior A.

Les meilleures de la Coupe Ultimate étaient Clara Stanert 1re et Hailey LeBlanc, 2e junior B; Alexie Richard 1re, Chloé Smith, 2e et Isabella Bourgeois, 3e senior B et Brianna Middleton 1re, Mylène Bastarache, 2e et Julie Allain, 3e senior A. Les compétitions des Coupes Blizzard ont été intéressantes. Hailey LeBlanc 1re et Sophie Babi- neau, 2e au niveau junior BN; Katrine Bourgeois 1re, Grace Farley, 2e et Samara Savoie, 3e senior BN; Alexie Richard 1re, Chloé Smith, 2e et Isabella Bourgeois, 3e senior BL; Brianna Middleton 1re, Mylène Bastarache, 2e et Julie Allain, 3e senior A.

Chez les athlètes, catégorie pré-compétitive, niveau I 4-10 ans, Valika Allain est 1re, Madeleine Blanchard, 2e et Laura Jane Francis, 3e. Au niveau I 11+, Véronique Lagacé est 1re, Chloé Ri-chard, 2e et Emilie Paradis, 3e. Au niveau II, Caileigh Fagan est 1re, Karissa Jardine, 2e et Emmy Dolan, 3e. En équipe de danse et bâton senior B, Let it Snow – la formation de Grace Farley, Ashley Surette et Chloé Smith a pris l’or.