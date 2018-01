Les Matadors remportent une troisième Coupe de l’Acadie

par

Simon Elsliger donne la victoire aux Matadors

(N.A.L.) - Le filet du capitaine Simon Elsliger, à 4:11 de la période de prolongation, a permis aux Matadors de Mathieu-Martin de vaincre les Royals de Riverview par la marque de 4 à 3, au hockey scolaire masculin de la conférence de l’Est, vendredi soir au domicile des vainqueurs.

Maxime Bastille, Maxime Prillo et Christian Richard ont réussi les autres filets des gagnants, en temps réglementaire. Jackson Green, Greg Stoyles et Spencer Hau ont assuré la riposte. Josh Doyle a vu 28 lancers dans la défaite et Jérémie LeBlanc, 32, pour la victoire devant le filet. Il n’y a eu aucun pointage en première et Mathieu-Martin menait 3 à 2, suivant deux périodes. En raison de problèmes mécaniques au Centre Communautaire Crossman, la partie entre Bernice MacNaughton et Moncton High a été remise à une date ultérieure.

Les Purple Knights de Moncton et les Highlanders de Bernice MacNaughton ont joué un match nul de 2 à 2, en prolongation. Brady Saunders et Brady Skinner ont trouvé la cible pour les Knights et Cameron Burns a réussi un doublé pour les Highlanders. Benoit Druet a vu 27 lancers pour les Knights et Oliver Rice, 35 pour les Highlanders. McNaughton menait 1 à 0, après une période et le compte était de 1 à 1, suivant deux périodes.

Les Royals ont blanchi les Highlanders, 9 à 0. Liam Dolan et Luke Robison ont deux buts chacun et Nick Girouard, Spencer Hau, Greg Stoyles, Bryce Bathurst et Isaac Dunnett, un chacun. Michael Payne a inscrit le jeu blanc avec 19 arrêts. Tyson MacLeod-Hudson et Oli-ver Rice ont vu 64 lancers dans la défaite. La partie entre Harrison Trimble et Clément-Cormier, a été remise en raison du mauvais état des routes.

Simon Elsliger, Jonathan Menchions et Miguel Beattie ont chacun trouvé la cible à une reprise, pour mener les Matadors à une victoire de 3 à 1, sur les Olympiens de L’Odyssée dans le match pour la Coupe de l’Acadie. Jordan Kenny a privé Jacob Soucy d’un blanchissage, avec le seul filet des Olympiens, en troisième période. Patrick LeBlanc a inscrit le revers devant le filet. Il n’y a eu aucun pointage en première et Mathieu-Martin menait 2 à 0, suivant 40 minutes. L’Odyssée a tenté de niveler les chances avec un avantage de 6 contre 4 dans la dernière minute de jeu, mais sans être capable de marquer. C’était un troisième sacre de suite des Matadors à cette Coupe.

Les Patriotes de Louis-J.- Robichaud, menés par le tour du chapeau de Jason Gallant, ont défait les Purple Knights, 11 à 1, au domicile des ga-gnants. Joshua Breault, Marc Thibodeau et Maxime Boudreau ont deux filets chacun et Félix LeBlanc et Yannick Doiron, un chacun. Jaret Collette a vu 48 rondelles dans la défaite et Alexandre Gould, 13, dont le but de Brady Saunders. L.-J.-R. menait 5 à 1 et 8 à 1, suivant les première et deuxième périodes.

Ailleurs, les Cavaliers de Clément-Cormier ont eu le meilleur des Highlanders, 8 à 3. Samuel Saulnier, Julien Déry, Francis Robere, Jacob Allain, Tyler Léger, Jeremy Jaillet, Jérémie Caissie et Kristopher LeBlanc ont placé la rondelle derrière le gardien Oliver Rice, sur 55 lancers. Aaron Foster, Riley Nixon et Jeff Arthurs ont marqué contre Zachary LeBlanc, sur 25 tirs. Le pointage était 3 à 1 et 6 à 1, pour Clément-Cormier, suivant 20 et 40 minutes de jeu.

Les joueurs de la semaine Moncton Car Guys ont été Jason Gallant, des Patriotes avec trois buts et deux pas-ses pour cinq points et Came-ron Burns, de Bernice MacNaughton, avec deux filets.

Filles

Madelaine Richard et Ale-xia Daigle ont mené les Ca-valières de Clément-Cor- mier vers un gain de 2 à 1, sur les Titans de Tantramar, au hockey filles des écoles secondaires, samedi. Delaney Acton a réussi l’unique filet des perdantes.

Les Vedettes de Mathieu- Martin ont obtenu un tour du chapeau de leur as marqueuse, Janelle Bastarache et deux filets chacune de Danika Melanson et Isabelle Thé- riault, en route vers une victoire de 9 à 0, sur les Highlanders de McNaughton. Julie Gauvin et Annie Melanson ont complété le pointage et Erica LeBlanc a inscrit le jeu blanc devant le filet.

Les Cavalières, menées par les quatre buts de Chloé Gallant et les trois de My- riam Richard ont blanchi les Highlanders de McNaughton, 10 à 0. Alexia Daigle, Tayler LeBlanc et Julie Jaillet ont complété le pointage et le jeu blanc a été inscrit au dossier de Jasmine Goguen.

Les Royals de Riverview ont blanchi les Titans de Tantramar, 1 à 0, vendredi soir avec le but d’Olivia Hebb et le jeu blanc de Julie Christie, devant le filet.

Janelle Bastarache et Isabelle Thériault ont réussi les filets dans le gain de 2 à 0, des Vedettes de Mathieu-Martin sur les Cavalières de Clément-Cormier, à Bouctouche. Nadia Hazgour a réussi le blanchissage.

Les Vedettes de Mathieu- Martin ont eu raison des Ro- yals de Riverview par la marque de 4 à 3, au hockey féminin des écoles secondaires de la Conférence de l’Est, jeudi soir. Janelle Bastarache, deux et Ariane Pi- neau et Danika Melanson, un chacune, ont trouvé le fond du filet pour les gagnantes et Kaitlyn Landry, Morgan Dimock et Denika Diotte, les perdantes.

Basketball

Les Olympiens de L’Odyssée se sont inclinés 76 à 54, devant les Purple Knights de Moncton au basketball masculin senior.

Les Vedettes de Mathieu-Martin ont signé un gain de 69 à 66, sur le Pulamoo de Miramichi Valley au basketball féminin senior des écoles secondaires. Cathe-rine Theriault, 22 points, Ariane McGraw, 19 et Michelle Brideau, 13, ont mené l’attaque des Vedettes.