Les Matadors et les Vedettes visent le championnat de la 42e Classique des écoles secondaires

Par Normand A. Léger

DIEPPE - La 42e Classique annuelle de hockey des écoles secondaires de Moncton, qui se tiendra à compter de jeudi jusqu’à dimanche, a attiré 23 équipes dans l’un des plus importants tournois du genre au pays et celui avec la deuxième plus longue vie.

Les organisateurs ont cependant dû renoncer à la participation des formations de la Nouvelle-Écosse en raison du conflit entre les enseignantes et enseignants et cette province.

Les huit équipes de la première division sont les Black Kats de Fredericton, les Trojans de Trimble, les Lions de Leo Hayes, les Patriotes de Louis-J.-Robichaud, les Matadors de Mathieu-Martin, les Royals de Riverview, les Red Hawks de Rothesay et les Sonics de Sussex. Les Highlanders de McNaughton, les Cavaliers de Clément-Cormier, les Barracudas du Collège Béliveau, les Olympiens de L’Odyssée, les Acadiens de Louis-Mailloux, les Vikings de Marie-Esther, les Purple Knights de Moncton, les Prédateurs de Roland-Pépin et les Titans de Tantramar sont les neuf équipes en lice pour le championnat de la division 2. La catégorie des filles comprend six équipes avec les Vedettes de Mathieu-Martin, les Cavalières de Clément-Cormier, les Républicaines de la Cité des Jeunes, les Lady Black Kats de Fredericton, les Patriotes de Louis-J.-Robichaud et les Olympiennes de L’Odyssée.

Les parties d’ouverture seront entre les Olympiennes et les Vedettes et les Olympiens et les Purple Knights, jeudi soir à 17h45 au Centre Superior Propane. Les Patriotes et les Royals en viendront aux prises à 18h. La cérémonie d’ouverture officielle sera à 19h45.

Les Cavalières de Clément-Cormier ont remporté le titre féminin l’an dernier. Pour la défenseure Josée Boucher, 17 ans et qui dispute sa 4e année avec l’équipe, «il faudra travailler fort, comme l’an dernier, pour l’emporter. On est capable même si notre équipe est moins forte cette année.»

La joueuse de centre Mylène Bourque, 17 ans, des Patriotes, croit aux chances des siennes de l’emporter cette saison. «On veut se rendre dans les séries et on verra. On travaille fort cette année pour faire de notre mieux. Il faudra jouer en équipe, avec courage et penser qu’on est capable. On a une équipe pour se rendre loin. Cela va nous aider pour la saison régulière.»

Sylvie Dupuis est joueuse d’attaque avec les Olympiennes. À 16 ans, c’est sa troisième année avec l’équipe. «On veut se rendre dans les séries, on a plusieurs nouvelles filles cette année. On est jeune et en construction. On veut se servir du tournoi pour nous lancer dans les séries de la ligue.»

Une défenseure, Audrée LeBlanc, 16 ans de Memramcook, s’aligne avec les Vedettes. «Notre objectif est de bien terminer dans notre division et bien performer. On pratique et travaille fort en équipe et les résultats vont se montrer dans les parties. On est capable avec notre jeune et rapide équipe. On veut gagner et j’espère que c’est l’année de Vedettes.»

Divisions masculines

Louis-Joseph Vachon, un défenseur de 17 ans, dispute sa troisième année avec les Matadors. «On veut gagner le tournoi et démontrer aux autres équipes qu’on est là. Cela nous donnera confiance et on a de bonnes chances. Il faudra travailler fort en équipe, jouer discipliné et suivre notre système. On a un jeu rapide et robuste.» Les Matadors ont remporté deux autres tournois jusqu’à présent.

Le capitaine des Olympiens est Youri Bellavance. «On peut gagner si tout le monde travaille fort. On possède une bonne jeune équipe avec du cœur et qui va dans la bonne direction. On a connu des hauts et des bas cette saison avec plusieurs jeunes et seulement cinq 12e année.»

Les Cavaliers peuvent compter sur le joueur de centre, Jérémie Jaillet de Bouctouche. Àgé de 16 ans et à sa deuxième année avec les Cavaliers, il croit que l’équipe va surprendre et terminer dans le top 4. «C’est possible de gagner, on ne connait pas le meilleur début de saison, mais on va de mieux en mieux. On va trouver une façon de gagner et placer le focus sur le nécessaire pour réussir. On a une bonne équipe avec de bons joueurs à toutes les positions.»

Le capitaine Yannick Jacob, des Patriotes, indique que son équipe possède le nécessaire pour l’emporter. «Ce sera une motivation pour les séries de la ligue. On veut prouver qu’on peut gagner des gros matches. On a joué contre les autres équipes et on n’est pas si loin que cela. Avec les Matadors, c’est toujours proche. Il faudra jouer dur, intelligent et on mise sur ce tournoi pour établir notre saison.»

Brandon Bathurst des Royals souligne que son équipe est en construction. «On veut se placer pour les séries et pour s’y rendre, il faudra jouer plus physique et travailler comme équipe. Il sera nécessaire d’écouter à nos entraineurs. On a gagné les tournois de Miramichi et Saint-Jean et on veut en ajouter un troisième.»

Kyle Furze est le capitaine des Trojans qui ont gagné l’an dernier. «L’équipe veut répéter cet exploit. Il faudra un réel effort de tout le monde, avec un bon échec avant, lancer et travailler ensemble. Cela aidera pour le reste de l’année.»

Kyle Melanson des Highlanders dit que son «équipe veut se qualifier pour les séries et on verra de là. On a une plus petite équipe, il faudra miser sur notre rapidité.»

Les Purple Knights et Nick Reade vont essayer de gagner une ou deux parties. «On veut connaître une meilleure saison que l’an dernier. Cela aidera pour le moral de la jeune équipe. On a eu l’expérience d’un tournoi cette année.»

Jack Estabrooks de Tantramar indique que son équipe AA a les atouts pour surprendre. «On veut gagner pour une première fois. Il faudra un effort de tous et marquer des buts. Les équipes AAA seront difficiles, mais on a gagné notre tournoi et perdu en finale de celui de St. Stephen.»

Visitez le www.moncton classic.net pour l’horaire et les résultats.