Les jeunes s’amusent aux camps d’été de Beaubassin-est et Cap-Pelé

par

Les Camps d’été de Beaubassin-est et Cap-Pelé ont commencé le lundi 26 juin et de nombreux jeunes ont participé aux premières semaines en compagnie des animateurs de cette année : Woody, Mulan, Coccinelle, Mimi et Jelly Bean. En plus de prendre part aux nombreux jeux et activités organisés chaque jour, les jeunes assistent chaque semaine à des ateliers très intéressants.

Même si la semaine du 8 au 11 août au Camp Scout de Cap-Pelé est déjà pleine, il y a encore quelques places disponibles pour les semaines suivantes :

– 17 au 21 juillet au Club d’âge d’or de Grand-Barachois (Semaine Carnaval)

– 24 au 28 juillet au Club d’âge d’or de Shemogue (Semaine Artistique et Culturelle)

– 31 juillet au 4 août à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé (Semaine des Olympiques)

– 14 au 18 août au Centre de Saint-André-LeBlanc (Semaine Acadienne)

Les camps visent les jeunes de 5 à 11 ans et se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Pour plus de renseignements, composez le 532-0730 ou le 577-2030, ou envoyez un courriel à camps@beaubassinest.ca.