Les Hawks et les Flyers au tournoi provincial

(N.A.L.) –Les Hawks Bluewater Mobil de Moncton (22-4-1-0=45pts) et les Flyers de Dieppe (15-8-4-0=34pts) seront à Bathurst en fin de semaine pour le Tournoi provincial de hockey bantam AAA majeur du Nouveau-Brunswick.

Le tout débute jeudi à 11h alors que les Hawks et les Kings croiseront le fer au Centre JKIrving. La première partie des Flyers sera à 16h face aux Kings, également. Les deux équipes vont jouer vendredi à deux reprises et une fois samedi, dans la ronde préliminaire. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour les demi-finales, samedi soir et la partie de championnat sera dimanche midi. L’équipe championne représentera la province au tournoi Atlantique.

Samedi, les Hawks ont trouvé la cible à quatre reprises en troisième période pour disposer des Flyers par la marque de 5 à 2, dans la dernière partie de la saison régulière de hockey bantam AAA majeur, à Dieppe.

Les Hawks ont décroché la première position au classement final. Les Bulls du Nord-ouest sont deuxièmes et Fredericton, le Nord, Port City et Kennebecasis Valley sont de la 4e à la 7e position. Coen Strang, Jack Martin, Brandon Cormier et Marshall Snider ont trouvé la cible en troisième et Philippe Collette, en première pour les gagnants. Samuel LeBlanc et Olivier Gauvin ont vu 31 rondelles pour remporter la victoire devant le filet. Cédric Gallant-Cormier, en première et Nicholas Bourque, en deuxième, ont assuré la riposte des Flyers, qui terminent au troisième rang. Guillaume Basque a subi le revers avec 21 lan-cers.

Le joueur de centre Cédric Gallant-Cormier espère bien que les Flyers pourront se retrouver en fin de semaine au tournoi provincial. Selon le jeune de 5pieds 5pouces, 160 livres, «si on travaille toujours fort et qu’on donne notre 100 pour cent, on a de bonnes chances de l’emporter. Si on joue comme on se doit, on peut gagner parce qu’on a de bons joueurs. On n’a pas toujours joué en équipe cette année. Il faudra faire de belles passes et de beaux jeux. J’ai hâte de jouer dans ce tournoi de cham- pionnat, c’est ma deuxième et dernière saison bantam.» Le jeune espère s’aligner avec les Flyers midget l’an prochain, sinon il se présentera avec les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud, alors qu’il sera en 10e année.

Justin Gendron, des Hawks, a terminé au 7e rang des meilleurs pointeurs du circuit avec 21 buts et 18 passes, pour 39 points en 27 rencontres à sa première saison bantam. Le meneur a été Noah Gibbs, des Bulls, avec 47 points. Le capitaine et défenseur Jett McCullum a été le meilleur des Flyers avec 34 points (13 et 21), au 9e rang. Samuel LeBlanc (15-1-0) des Hawks, également une recrue, a dominé la colonne des gardiens avec une mo-yenne de buts contre de 1,84 et 365 arrêts. Olivier Gauvin, des Hawks a pris le troisième rang avec 2,63 et 272 arrêts. Olivier Dallaire, des Flyers, était 4e, avec 2.79 et 381 arrêts et son coéquipier Guillaume Basque, était 9e avec 3,62 et 322 arrêts.