Les hauts et les bas du peuple Juif au cours des siècles

par

Le judaisme, essentiellement, c’est deux choses : c’est un peu la religion mais c’est aussi la culture. C’est la définition qu’en a fait le Professeur Francis Weil, ancien professeur à l’Université de Moncton lors de la conférence donnée devant le groupe des «déjeuners-conférences du 2e mardi du mois» tenue à Moncton. La religion, c’est une façon de véhiculer la culture. Cette culture et cette religion juive a commencé avec Abraham, le patriarche hébreux, au moins trois milles ans passés.

«La population juive au cours de ces siècles a connu des hauts et des bas, a-t-il ajouté, et ils ont vécu des moments de souffrances énormes.» Donnant quelques exemples d’atrocités dont les Juifs ont été victimes, mentionnant le massacre du Jour de la St-Valentin 1349 à Strasbourg, où on a blâmé les Juifs pour la peste noir qui était en train d’exterminer les millions de personnes en Europe ce fut l’excuse pour tuer les Juifs.

Les Juifs n’ont pas été les seuls à subir ces génocides horribles, M. Weil a mentionné les conflits en Arménie, au Cambodge, au Rwanda et au Soudan. Par contre, les Européens en venant au Canada, ont tué des millions d’autochtones.

Se référant à la récente tuerie de Pittsburg, aux É.-U., M. Weil a expliqué que ce fut l’évènement d’une seule personne qui n’est pas normale. «J’ai confiance dans l’ensemble des gens; des gens qui ne sont pas normaux, il n’y en a pas beaucoup».

Au sujet du boycottage dont Israël est la cible sur la base des droits humains qui n’ont pas été respectés, le conférencier souligne que d’autres pays n’ont aucun respect pour les droits humains en mentionnant la Chine, la Russie et la Turkie.

Abordant la question de l’Holocauste, il a mentionné le cas de la Pologne, qui en 1937 comptait 3 000 000 de Juifs; à la fin de la guerre, on n’en comptait plus que 400 000. Et au sujet des récentes excuses du premier ministre Justin Trudeau à l’endroit des 900 Juifs qui n’ont pu accoster au Canada, après des refus de Cuba, de l’Argentine, des États-Unis, le Prof. Weil affirme que ce n’était pas nécessaire pour M. Trudeau de s’excuser; lorsqu’une chose est arrivée, ceux qui n’ont pas connu cela n’ont pas besoin de recevoir des excuses officielles.