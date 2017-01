Les gouvernements fédéral et provincial s’engageant à verser 272 millions pour la route 11

par

(GNB) – Les gouvernements fédéral et provincial investiront 272 millions de dollars dans la route 11 afin de la rendre plus sûre et d’améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises.

«Les entreprises du comté de Kent, de la région de Miramichi et de l’ensemble de la province seront en mesure d’acheminer leurs produits vers les marchés de façon plus efficace», a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. «Cet investissement créera également plus de 2500 emplois au cours des quatre prochaines années.»

«Les gens parlent d’apporter des améliorations à la route 11 depuis des décennies, a dit M. Gallant. En travaillant avec tous les partenaires, nous obtenons finalement des résultats.»

Le projet consiste à élargir à quatre voies environ 20 kilomètres de route du sud de Shediac River jusqu’au sud de la Petite rivière Bouctouche, ainsi qu’à construire une route de contournement à deux voies et à accès limité, qui s’étendra sur 11 kilomètres entre Glenwood et Miramichi.

«Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’avoir une infrastructure moderne et efficace pour assurer la croissance de la classe moyenne et soutenir un niveau de vie élevé», a affirmé le ministre fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc. «La transformation de la route 11 permettra aux gens de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille. Elle aidera également les résidents des secteurs ruraux à obtenir les services d’urgence dont ils ont besoin et les entreprises à acheminer leurs marchandises vers les marchés.»

LeBlanc parlait au nom du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi.

L’annonce de ces améliorations est la plus récente d’une série d’annonces fédérales-provinciales visant à renforcer l’infrastructure et à créer les conditions propices à la prospérité des entreprises.

Le tronçon sud de la route 11 a connu un accroissement de la circulation en raison de la croissance dans la région. La route 11 est essentielle aux automobilistes et aux entreprises, car elle assure la liaison avec le Québec, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, le reste du Nouveau-Brunswick et les États-Unis, ainsi que l’accès aux ports, aux aéroports et aux gares ferroviaires. Ces travaux viennent s’ajouter à ceux qui ont été entrepris à l’été 2014 entre la route 15 et Shediac River dans le cadre d’une autre entente de financement avec le gouvernement fédéral.

Sur certains tronçons qui n’ont pas été élargis à quatre voies, on s’attend à ce que le débit journalier moyen annuel grimpe à 10 000 véhicules. Les débits de circulation sur ces tronçons sont parmi les plus élevés observés sur les routes de grande communication à deux voies comparables au Nouveau-Brunswick.

La voie de contournement entre Glenwood et Miramichi permettra de réduire la circulation rapide et des poids lourds près des secteurs résidentiels. Des centaines de collisions entre des véhicules et des dizaines de collisions entre des véhicules et des animaux sauvages ont été malheureusement observées dans ce corridor, entre Glenwood et Miramichi, au cours des 10 dernières années. Entre 2013 et 2015, 33 collisions entre des véhicules et sept collisions entre des véhicules et des orignaux ont été signalées dans ce corridor. De plus, sur le tronçon sud entre Shédiac et la Petite rivière Bouctouche, 60 collisions, y compris neuf collisions entre des véhicules et des orignaux, sont survenues au cours des dernières années.

La construction d’une route à accès limité permettra d’installer une clôture continue de protection contre la faune, qui réduira les risques de collisions.

«Vos gouvernements ont clairement indiqué, aujourd’hui, que nous obtiendrons des résultats en faisant de cette route un meilleur corridor commercial et une route plus sûre», a dit le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser. «Ces phases supplémentaires sont les plus urgentes, mais il y en aura d’autres au cours des années à venir.»

La contribution du gouvernement provincial à ce projet s’élève à 147,1 millions de dollars et celle du gouvernement fédéral à 125,2 millions de dollars.

La construction de la voie de contournement de la route 11 entre Glenwood et Miramichi devrait commencer au printemps 2018 et se terminer à l’automne 2021. Les travaux sur le tronçon allant du sud de Shediac River jusqu’au sud de la Petite rivière Bouctouche commenceront en 2017 et se termineront vers la fin de 2021.