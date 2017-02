Les gens de Grand-Barachois sont invités à voter sur un service sélectif

par

Les résidents de Grand-Barachois sont invités à une réunion publique le mercredi 15 février à 19h à la Salle Grand-Barachois pour voter sur la possibilité de créer un service sélectif afin de payer pour l’entretien d’installations récréatives et sportives dans leur quartier, tel un sentier pédestre. Pour assumer les frais d’entretien du projet d’un sentier pédestre, l’augmentation nécessaire sur la facture d’impôt foncier des résidents de Grand-Barachois serait d’environ 2,10$ par an pour une maison de 100 000$.

Le 15 février, les résidents de Grand-Barachois âgés de 18 ans et plus pourront voter par oui ou non sur la demande ci-dessous, et ils doivent apporter une pièce d’identité (permis de conduire, passeport ou autre document officiel avec photo) :

Je suis d’accord pour la création d’un service sélectif d’Installations récréatives et sportives pour le Quartier 3 de Grand-Barachois à partir du 1er janvier 2018, avec un budget annuel de 7000$ jusqu’à un maximum de 50 000$ en réserve, et que la Communauté rurale Beaubassin-est utilise ces fonds pour payer l’entretien d’installations récréatives et sportives dans ce quartier, tel un sentier pédestre.

Grâce au Fonds de la taxe sur l’essence, les conseillers de Grand-Barachois proposent un projet de sentier d’une longueur de 1.7 km qui débuterait derrière le Club d’âge d’or de Grand-Barachois pour se diriger vers l’ouest et ensuite vers la côte parallèlement au chemin Pointe-aux-bouleaux, jusqu’à l’allée Cote Hains. Puisqu’une partie du sentier se trouve dans la zone tampon d’une terre humide, il est proposé d’y construire une passerelle en bois.

Pour ce qui est des dépenses reliées à l’entretien d’un tel sentier, il s’agit de travaux de maintenance, rénovation ou amélioration des infrastructures, tarifs mensuels reliés à l’utilisation des installations, main-d’œuvre ou équipement pour assurer les travaux et autres dépenses reliées à l’utilisation des installations.

Ce projet a été amené de l’avant par des conseillers du quartier de Grand-Barachois en 2015. Rappelons que ce projet faisait partie du Plan quinquennal des dépenses en immobilisations pour l’entente administrative du Fonds de la taxe sur l’essence de Beaubassin-est adopté par le conseil municipal en avril 2015 et soumis au gouvernement pour la période de 2014 à 2018. Il est à noter que la conception de ce sentier a déjà été effectuée.

Pour plus de renseignements, contactez Charline Landry, directrice générale par intérim de la Communauté rurale de Beaubassin-est, au 532-0730, ou consultez le site web (www.beaubassinest.ca) ou la page Facebook de Beaubassin-est