Les élèves de l’école Abbey-Landry parlent des droits de l’enfant en musique

par

Claire Lanteigne

La communauté scolaire de la Vallée de Memramcook célébrait mercredi dernier, le lancement de la chanson et du vidéo-clip intitulé «L’espoir d’avenir», une production d’Abbey-Vidéo de l’école Abbey-Landry. Organisé par les élèves et animé par deux des leurs, Isabelle Saulnier et Kylie-Rose Sutherland, le lancement a eu lieu au Monument-Lefebvre en présence d’une centaine de personnes.

«C’est un événement important pour reconnaître le talent de nos jeunes, de dire Mariane Cullen, maire suppléante de Memramcook. En outillant nos jeunes dans différentes compétences, nous assurons un avenir prometteur pour notre communauté.» Elle s’est dite reconnaissante de la Fondation de l’école qui contribue au développement global des jeunes.

Pour Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar, «on oublie parfois que les enfants peuvent nous apprendre beaucoup. Il faut les écouter et relever les défis qu’ils nous donnent. Les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions, a-t-elle dit, parlant des milliers d’enfants qui font la grève pour contrer les changements climatiques. Le gouvernement doit protéger vos droits et je vais vous écouter.» Elle a félicité les jeunes qui ont appris de nouvelles compétences et remercié les adultes qui les appuient.

La musique est de l’enseignant et directeur adjoint Chris Wheaton et les paroles portant sur les droits de l’enfant sont des élèves de la 4e à la 6e année, en collaboration avec M. Wheaton. L’enregistrement nous permet d’entendre la chorale de l’école et les solistes Cassandra Wheaton, Mara Toussain et Zoé LeBlanc.

Le projet découle d’une activité tenue à l’occasion de la Journée des droits de l’enfant le 20 novembre dernier. Sous la direction de Guylaine Cyr, sept œuvres représentant les sept grands thèmes de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies avaient été créées par les élèves. C’est alors qu’est venue l’idée de créer une chanson. On fera des sculptures de ces sept œuvres qui seront installées dans le sentier de l’école grâce à l’appui de Place aux compétences.

«Il s’agit d’un bel exemple de projet entrepreneurial, explique monsieur Chris Wheaton. Les élèves ont été impliqués dans tout le processus, de la conception jusqu’au lancement. Ce fut une belle occasion pour les élèves de nous démontrer leur capacité à faire des choses extraordinaires.»

Plusieurs parents et grands-parents qui assistaient au lancement étaient émus suite à la présentation du vidéo-clip. «Les larmes me sont venues aux yeux, de dire une grand-maman. C’est beau ce que ces petits enfants là peuvent faire et nous donner un aussi beau message.»

La vidéo est disponible sur YouTube à l’adresse https://youtu.be/fpP69wdTc4w et sera bientôt disponible sur iTunes, Spotify et d’autres plateformes en ligne.