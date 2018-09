Les élections et les arts…

par

Jeannita Thériault

C’est toujours la même rengaine…on ne parle guère du domaine des arts et de la culture lors de campagnes électorales. On concentre surtout nos promesses sur l’économie, l’éducation, la santé, l’immigration et la création d’emplois et l’exode de nos jeunes, mais nos artistes ne font pas partie de ces promesses et discours politiques. Dommage!

Pourtant, lors de campagnes électorales, on a recours à l’écriture (rédaction de discours, communiqués de presse); la réalisation de vidéos, donc les arts visuels; un peu de théâtre… de la part des politiciens et des politiciennes; spectacles d’artistes sur scène, etc. et on oublie l’apport socio-économique et culturel rendu possible grâce à la contribution de nos nombreux artistes.

L’ancienne directrice du Conseil des arts du Canada, Shirley Thompson, (maintenant décédée) avait été approchée par la CBC au sujet de l’importance des arts et de la culture au sein des campagnes électorales. Cette femme astucieuse a répondu ainsi au journaliste qui l’interviewait : «Sans la contribution des arts dans une campagne électorale, elle n’aurait tout simplement pas lieu, en ajoutant que tous les domaines des arts et de la culture sont utilisés dans une campagne électorale, notamment : l’écriture (discours et communiqués de presse); le théâtre (présence physique des candidats et candidates); les arts visuels (vidéos et autres), la publicité et les pancartes. Le journaliste en question a tout simplement remercié madame Thompson en lui disant : «Vous m’avez convaincu de l’importance des arts et de la culture dans une campagne électorale. Merci!»

Souvent, on prend nos artistes pour acquis… qu’ils sont là pour nous divertir, pour semer un peu de joie et de bonheur dans nos vies, sans penser qu’eux (elles) ont également des obligations financières quant à leur survivance et, pourtant, ils sont oubliés lors des campagnes électorales. Ce serait tellement génial et avant-gardiste pour les candidats et candidates de rappeler aux électeurs et électrices que les retombées économiques générées pour la province via nos artistes sont considérables. Ils sont nos ambassadeurs et nos ambassa- drices à travers la province, à travers le Canada ainsi qu’à travers le monde. Ce rôle, ils (elles) le prennent très au sérieux et ce, malgré leurs maigres revenus.

Il reste cinq jours de campagne avant la tenue des élections provinciales, c’est-à-dire, lundi prochain, le 24 septembre. Il est encore temps pour interroger les candidats et candidates à savoir quelle est l’importance des arts pour eux et elles… il est aussi encore temps pour notre premier ministre sortant,Brian Gallant, et le chef du PC, Blaine Higgs, de se prononcer publiquement… et même faire des promesses d’aide financière dans le secteur des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick afin de permettre à nos artistes de vivre respectueusement et d’assurer leur survivance financière.