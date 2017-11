Les Dames d’Acadie de Dieppe en campagne pour l’Arbre de l’espoir

par

Les Dames d’Acadie de Dieppe ont débuté leur vente d’ampoules claires afin d’appuyer la campagne de l’Arbre de l’espoir. L’illumination de l’arbre de Noël a eu lieu la semaine dernière, Place 1604 de Dieppe, avec plusieurs membres, dignitaires et le co-président de la campagne, Denis Larocque. Les Dames d’Acadie appuient depuis bien des années cette cause et la municipalité a planté un sapin de Noël permanent qui accueille les lumières à chaque année. La campagne ramasse des fonds en appui aux unités satellites du Nord, pour le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et la recherche contre le cancer. La photo montre plusieurs des personnes présentes pour l’illumination. Les ampoules changent de couleur une fois allumées. (Photo : Normand A. Léger)