Les clients d’énergie NB ont diverses possibilités pour gérer leurs factures pendant l’hiver

Énergie NB rappelle à ses clients qui ont de la difficulté à payer leurs factures d’électricité que plusieurs possibilités leur sont offertes pour les aider cet hiver.

«Chaque année, nous nous rendons compte que l’arrivée du temps froid et les factures d’électricité plus élevées peuvent représenter un défi important pour plusieurs de nos clients», a déclaré le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan Thomas. «Nous voulons faire tout notre possible pour travailler avec nos clients afin qu’ils puissent passer l’hiver sans difficulté excessive.»

Il est important que les clients qui éprouvent des difficultés financières en ce temps de l’année restent en contact avec Énergie NB pour éviter une interruption du service. Les clients qui ont de la difficulté à payer leurs factures sont invités à communiquer avec le centre de service à la clientèle d’Énergie NB au 1-800-663-6272. Les représentants du service à la clientèle sont en mesure d’établir des ententes de paiement selon la situation de chaque client. Énergie NB peut également diriger les clients vers des organismes qui peuvent les aider.

«Nous reconnaissons que certaines personnes peuvent avoir à faire des choix difficiles en ce qui concerne le paiement de factures, surtout juste après Noël», a affirmé le ministre du Développement de l’énergie et des ressour- ces, Mike Holland. «Les personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures d’électricité sont invitées à communiquer avec Énergie NB afin d’établir un régime de paiement mutuellement acceptable. Nous encou- rageons également les clients à explorer les divers programmes d’efficacité énergétique qui pourraient les aider à économiser sur leurs factures d’électricité.»

Le Programme éconergétique pour les maisons, le Programme pour les propriétaires à faible revenu, le Programme d’amélioration énergétique des immeubles commerciaux, et le Programme d’éclairage pour les petites entreprises figurent parmi les divers programmes offerts aux clients qui souhaitent contrôler leur facture d’électricité et réduire leur consommation d’énergie.