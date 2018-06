Les Causeries du mardi sont de retour à Memramcook

par

L’été est à nos portes et, comme à l’habitude, les Causeries du mardi reviennent au Théâtre du Monument-Lefebvre. Cette année encore, ce sera l’occasion de venir découvrir l’histoire de l’Acadie, ses traditions, et les grandes personnalités qui l’ont façonnée.

Tous les mardis, du 26 juin au 14 août, une série de conférenciers et de conférencières se relayeront pour présenter une foule de sujets ayant comme thème central l’Acadie. Le public est invité à les joindre au Théâtre du Monument-Lefebvre pour en découvrir davantage sur le peuple acadien.

La qualité de la langue en Acadie, la Société Nationale de l’Acadie, l’art et l’éducation compteront parmi les sujets qui seront abordés. «Les Causeries du mardi sont le rendez-vous des amateurs(trices) d’histoire et des curieux(euses) de l’odyssée acadienne. Chacune des conférences est une occasion de réfléchir sur les enjeux marquants de notre société, de comprendre nos origines et d’envisager notre avenir», explique Sophie Doucette, directrice générale de la Société Monument-Lefebvre.

Les Causeries du mardi sont une co-présentation entre la Société du Monument-Lefebvre, la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et la Société d’histoire de Memramcook. Les conférences débutent dès 19h, et se concluent sur un léger goûter. «Chaque année, le retour des causeries est très attendu. L’intérêt qu’elles suscitent est sans conteste, et les participants et les participantes aiment prendre part à la discussion», ajoute Madame Doucette.

Pour permettre au plus grand nombre de prendre part à ces moments de par- tage et de découverte, l’entrée aux causeries est gratuite.

Liste des Causeries du mardi pour la saison estivale 2018