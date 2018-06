Les camps d’été offrent de nouvelles activités excitantes aux jeunes enfants

par

Les Camps d’été de la Communauté rurale de Beaubassin-est vont accueillir près de 200 enfants pendant l’été 2018. Ces jeunes de 5 à 11 ans vont avoir bien du plaisir en compagnie des animateurs surnommés Woody (Tchad LeBlanc), Coccinelle (Danicka Beliveau), Mimi (Mylène Bourque), Mulan (Adèle Cormier) Tiana (Chloë LeBlanc) et (Janie Leger). Les nouveaux jeux seront plus amusants et dynamiques que l’année précédente. Les Camps permettront aux jeunes de participer à des nouveaux jeux et des activités spéciales.

Les jeunes des camps d’été 2017 de Beaubassin-est et leurs créations lors de l’atelier de ballon offert pendant la semaine au Club d’âge d’or de Grand-Barachois.

Pendant l’été 2018, huit semaines de camps auront lieu dans les différents centres communautaires de Beaubassin-est et la première journée de camps sera le lundi 25 juin 2018 au centre communautaire de Haute-Aboujagane. Encore cette année, chaque semaine aura un thème et plusieurs ateliers intéressants, comme la photographie, l’environnement, le conditionnement physique, les arts, la culture autochtone, ou encore les cerfs-volants, la nutrition, le recyclage, une soirée peinture et des ballons gonflables. Les jeunes auront des activités spéciales chaque semaine, comme les présentations du Centre Homarus, de Sciences en folie et du Zoo de reptile, le spectacle du magicien Rémi Boudreau, la visite d’une maison hantée, un BBQ à la caserne des pompiers de Haute-Aboujagane et un repas acadien préparé avec les dames du Club d’âge d’or de Shemogue. Plusieurs différents thèmes sont ajoutés aux camps d’été comme la semaine d’aventure du 25 au 29 juin au Centre communautaire de Haute-Aboujagane, la semaine de thème du 3 au 6 juillet au Centre de Cormier-Village, la semaine artistique et culturelle du 9 au 13 juillet à l’école PETL de Grand-Barachois, la semaine du sport du 16 au 20 juillet à l’école PETL de Grand-Barachois, la semaine de théâtre du 23 au 27 juillet à l’école PETL de Grand-Barachois, la semaine du sport du 30 juillet au 3 août à l’école PETL de Grand-Barachois, la semaine des fêtes du 7 au 10 août au Club d’âge d’or de Shemogue et la semaine Acadienne du 13 au 17 août au Centre de Saint-André-LeBlanc.

Il y a encore suffisamment de temps pour s’inscrire aux camps d’été. Les parents peuvent inscrire leur enfant en téléphonant le (506) 532-0730 à l’établissement de la communauté rurale de Beaubassin-est qui est située au 1709 Route 133, Grand-Barachois.