Les Camps d’été de Beaubassin-est et Cap-Pelé ont accueilli près de 200 jeunes pendant l’été 2017

par

Les Camps d’été de la Communauté rurale de Beaubassin-est et du Village de Cap-Pelé ont accueilli près de 200 enfants pendant l’été 2017. Ces jeunes de 5 à 11 ans ont eu bien du plaisir en compagnie des animateurs surnommés Woody (Tchad LeBlanc), Mulan (Adèle Cormier), Coccinelle (Danicka Belliveau), Mimi (Mylène Bourque) et Jelly Bean (Geneviève Sonier).

Pendant l’été 2017, huit semaines de camps ont été présentées au Club d’âge d’or à Grand-Barachois, au Centre communautaire de Haute-Aboujagane, au Club d’âge d’or de Shemogue, au Centre de Saint-André-LeBlanc et au Centre culturel de Cormier-Village, dans Beaubassin-est, ainsi qu’au Camp des Scouts et à l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé. Encore cette année, chaque semaine avait un thème et plusieurs ateliers intéressants ont été présentés, comme la photographie avec Paula Lirette, l’environnement avec Vision H2O, le conditionnement physique avec Donald Cormier, les arts avec Julie Caissie de la Société culturelle Sud-Acadie, la culture autochtone avec Reg Roy et Louise Albert, ou encore les cerfs-volants, la nutrition, le recyclage, une «Paint Night» et même du «balloon twis-ting».

Les jeunes ont eu droit à des activités spéciales chaque semaine, comme les présentations du Centre Homarus, de Sciences en folie et du Zoo de reptiles, le spectacle du magicien Rémi Boudreau, la visite de la Maison Hantée, une visite et un BBQ à la caserne des pompiers de Haute-Aboujagane, ainsi qu’un repas acadien préparé avec les dames du Club d’âge d’or de Shemogue.