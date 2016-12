Les bénévoles assurent le succès de la Campagne de Noël du Vestiaire

par

Mission accomplie pour la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph

Claire Lanteigne

C’est à nouveau mission accomplie pour la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac. «La campagne s’est très bien déroulée, elle était bien organisée et tout a fonctionné sur les roulettes», de dire Judson Cassidy, l’infatigable président du Conseil d’administration de l’organisme.

«Nous avions préparé 700 boîtes et nous en avons distribué 600 en plus de donner 75 dindes et de la viande à Cap-Pelé qui prépare ses propres boîtes. Au niveau du Royaume des jouets, nous avons offerts des cadeaux à 505 enfants.»

«C’est vraiment remarquable de voir comment la communauté vient ensemble pour faire un succès de cet événement annuel, de poursuivre M. Cassidy. On sent l’esprit communautaire et les gens ainsi que les organismes et les compagnies sont fiers de faire quelque chose pour le Vestiaire.»

Il ne tarit pas d’éloges pour les nombreux bénévoles qui participent à la Campagne des boîtes de Noël, sous la direction de Clarence Brun. «C’est beau de voir les membres des Chevaliers de Colomb, les membres des différentes brigades d’incendie et les citoyen.ne.s qui viennent offrir leur aide pour assurer la réussite de cet événement.»

«C’est grâce à la communauté si nous pouvons répondre aux besoins des familles plus démunies de la région, ajoute-t-il. Je veux remercier tous les gens de la communauté pour leur générosité, les compagnies comme Subway (campagne de pyjamas) et Dairy Queen (campagne des Anges Invisibles); les Rotariens et le Club Boishébert pour la Soirée bénéfice; Norma Jean et Jacques Lavoie pour leur campagne auprès de 350 commerces et compagnies ainsi que Bernard et Monique Imbeault qui ont offert le local pour le Royaume des jouets.

«Ça prend toute une communauté pour aider les plus démunis et nous som mes choyés de compter sur une communauté comme celle du Grand Shédiac», conclut-il.