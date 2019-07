Les athlètes du Sud-est raflent sept bannières

par

Normand A. Léger

Les équipes de la région Sud-est se sont imposées dans sept de 13 disciplines lors des compétitions à la 40e Finale des Jeux de l’Acadie, qui a pris fin dimanche dans la région de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et Saint-Léonard.

Les athlètes du Sud-est sont revenus à domicile avec le plus grand nombre de médailles, 57, avec 28 en or, 16 d’argent et 13 de bronze. Kent a suivi avec 42 mé- dailles (13-16-13) et Chaleur était troisième avec 32 (9-13-10).

Les athlètes du Sud-est ont acquis les championnats en athlétisme 12 et 13 ans, 14 et 15 ans et para, au soccer masculin, frisbee ultime, vélo de montagne et volleyball féminin. Kent a raflé le titre de volleyball masculin. Chaleur a gagné au soccer féminin, Madawaska-Victoria, au badminton et la Voix des groupes, Restigouche, au mini-handball et l’Île-du-Prince-Édouard, l’improvisation.

La cérémonie de fermeture, haute en couleurs, s’est tenue dimanche après-midi au Centre E.P. Sénéchal avec la présence de Jean-Marc Couture et de Wilfred LeBouthillier. Il ne manquait pas d’énergie de la part des participantes et participants, suivant quatre jours de compétitions. Les couleurs des délégations étaient bien en évidence. Les présentations des prix et bannières sont toujours une activité populaire devant la foule réunie pour l’occasion.

La finale de l’an prochain sera dans la région de Saint-Jean et de Quispamsis.

Badminton

Madawaska-Victoria a de nouveau confirmé sa supé- riorité au badminton avec la bannière des jeux. Sud-est a pris le troisième rang et le bronze et Kent a fini septième. L’Île-du-Prince-Édouard s’est mérité l’argent.

Le Sud-est s’est incliné 3 à 6 contre le Madawaska; a gagné 6 à 3 contre Chaleur et perdu 5 à 4 contre Kent et l’Île-du-Prince-Édouard. Le Sud-est a vaincu la Péninsule-acadienne, 6 à 3 pour se mériter le bronze.

Soccer féminin

Chaleur a effacé le déficit de 2 à 0 dans les cinq dernières minutes de la joute pour niveler le pointage à 2 à 2 et ensuite l’emporter en tirs de barrages par la marque de 3 à 2 face au Sud-est dans la partie de championnat de soccer féminin, samedi. Le Sud-est avait pris les devants 2 à 0 et semblait se destiner vers le championnat avant la remontée de l’adversaire. La période de prolongation n’a rien départagé.

En ronde préliminaire, le Sud-est a blanchi l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, 8 à 0; vaincu le Restigouche 10 à 1 et a blanchi Kent, 2 à 0 en demi-finale pour se mériter le droit d’accéder à la finale. Kent a raflé la médaille de bronze avec un gain de 2 à 0 contre Restigouche.

Improvisation

La médaille de bronze a été raflée par le Sud-est en improvisation avec un gain de 4 à 2 contre Restigouche. L’Île-du-Prince-Édouard s’est mérité l’or et Chaleur, l’argent.

Le Sud-est a gagné 5 à 2 contre l’Île-du-Prince-Édouard et Madawaska-Victoria, en ronde préliminaire. Le Sud-est a aussi défait la Nouvelle-Écosse, 4 à 3 et a perdu 4 à 3 contre Chaleur, en demi-finale. Kent a fini en huitième position.

Volleyball féminin

La région Sud-est s’est imposée en volleyball féminin avec un gain de 2 à 0 contre Kent en partie de championnat, samedi matin. Kent est donc parti avec l’argent et Restigouche, avec le bronze.

En ronde préliminaire, le Sud-est a eu raison de Ma- dawaska-Victoria, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador, 2 à 0, et la Nouvelle-Écosse 2 à 1. En demi-finale, la formation du Sud-est a disposé de Restigouche, 2 à 0.

Volleyball masculin

Kent a vaincu le Sud-est 2 à 1 en grande finale masculine de volleyball dans une partie excitante et remplie d’émotions. L’or est donc dans Kent et l’argent, le Sud-est. Chaleur a remporté le bronze.

Le Sud-est a perdu 2 à 0 contre Kent en ronde préli- minaire. Sud-est a ensuite gagné 2 à 0 contre Madawaska-Victoria et Restigouche. Chaleur a été éliminée de la grande finale par Sud-est, 2 à 1 en demi-finale.

Soccer masculin

Le Sud-est a pris les devants 3 à 0 en première demie pour ensuite blanchir Chaleur 5 à 0 dans la partie de championnat de soccer masculin pour se mériter la médaille d’or. La Péninsule acadienne a raflé le bronze. Kent a fini au cinquième rang.

Le Sud-est a fait des siennes en ronde préliminaire avec un blanchissage de 2 à 0 contre Kent; le même pointage contre Chaleur et 8 à 0 contre la Nouvelle-Écosse. Sud-est a eu le meilleur de l’Île-du-Prince-Édouard, 8 à 1, en demi-finale. Le Sud-est n’a accordé qu’un seul but en cinq rencontres.

Vélo de montagne

La médaille d’or en vélo de montage a été présentée à l’équipe du Sud-est sui- vant les quatre compétitions. Kent a raflé l’argent et Ma- dawaska-Victoria, le bronze. Alex Haché a remporté trois médailles d’or individuelles au cross-country élimination et olympique et au relais. Xavier Morin est parti avec deux d’argent et une d’or, chez les gars. Joshua Morin et Patrick Fournier ont aussi raflé l’or en relais.

Chez les filles, il y deux bronzes et une d’argent (relais) pour Emma Volpé et une bronze et deux d’argent pour Alizée LeBlanc. Clara Breau et Catherine Bélanger ont aussi partagé l’argent au relais.

Ultime Frisbee

La formation du Sud-est a dominé celle de Kent en partie de championnat du frisbee ultime, l’emportant 16 à 6, pour signer sa domination de ce sport dans la partie pour l’or et l’argent. Chaleur a raflé le bronze.

En ronde préliminaire, Sud-est a vaincu le Restigouche, 16 à 3; la Nouvelle-Écosse, 20 à 1; Madawaska-Victoria, 22 à 5 et Terre-Neuve et La- brador, 18 à 0. En demi-finale, Sud-est a disposé de Chaleur, 19 à 3, et Kent a eu raison de Restigouche, 11 à 10.

Mini-handball

C’est le Restigouche qui a remporté l’or en mini-handball avec un gain de 26 à 23 contre Kent dans une par-tie chaudement disputée. Le Sud-est a pris le bronze grâce à sa victoire de 20 à 12 face à la Nouvelle-Écosse.

Le Sud-est a eu raison de Terre-Neuve et Labrador, 27 à 17; l’Île-du-Prince-Édouard, 31 à 15 et 21 à 16 contre Chaleur et a perdu 22 à 19 contre Restigouche, en ronde préliminaire. Kent s’est imposé 21 à 19 contre Sud-est en demi-finale dans une autre rencontre qui en a donné de toutes les couleurs aux spectateurs.

La voix des groupes

La médaille d’argent a été remportée par le Sud-est dans le concours de la voix des groupes. Madawaska-Victoria a réclamé l’or et l’Île-du-Prince-Édouard, le bronze.

Prix

Le Prix de l’Amitié Magasins Coop/IGA a été décerné au Madawaska-Victoria et celui de l’Amélioration, au Restigouche.

Le Sud-est n’a pas remporté de bannière de l’esprit sportif et Kent a en a eu deux (frisbee et badminton).