Les athlètes du Sud-est ont fait belle figure en athlétisme

Les athlètes du Sud-est ont remporté plusieurs épreuves lors de la 9e rencontre annuelle d’athlétisme Ouverte de Moncton, tenue samedi au Stade Vance-Toner du CEPS Louis-J.-Robichaud, sur le campus de Moncton.

L’Université de Moncton et athlétisme Sud-est ont organisé la plus imposante compétition intérieure d’athlétisme dans les Maritimes. Plus de 270 athlètes de sept universités et d’écoles étaient présents. Erika Desprès a bien réussi chez les 13 ans- et Claire Nowlan, le tétrathlon. François Richard a été le meilleur du 800 m.

Voici les résultats des athlètes du Sud-Est :

Catégorie féminine

Erika Desprès (13-) 1re 60 m; 1re 150 m; 1re saut en longueur; Josette Bourque (14 et 15 ans) 2e 60 m; Caroline Gagnon (16 et 17 ans) 2e 60 m; 1re 200 m; Joëlle Léger (16 et 17 ans) 3e 60m; 2e 200 m; Alysson Kenny (16 et 17 ans) 6e 60 m; 2e 60 mh; Véronique Omalosanga (18 et 19 ans) 1re 60 m; 1re 200 m; 3e 60 mh; Lisa Richard (18 et 19 ans) 8e 60 m; 6e 300 m; Amélie Doucet (18 et 19 ans) 10e 60 m; Miriook St-Arnauld Hivon (20 à 34 ans) 4e 60 m; 6e 300 m; Pascale Richard (18 et 19 ans) 8e 300 m; 5e 600 m; Monika LeBlanc (20 à 34 ans) 7e 300 m; 13e saut en longueur; Amy Lynn Grant (20 à 34 ans) 10e 300 m; Magkda Mekonnen (16 et 17 ans) 1re 400 m; Laura Dickenson (18 et 19 ans) 1re 600 m; 1re 1500 m; Emily Doucet (14 et 15 ans) 1re 800 m; Sophie Black (16 et 17 ans) 2e 800 m; Émilie Guthrie (18 et 19 ans) 3e 1000 m; Carol-Ann MacDonald (20 à 34 ans) 6e 1500 m; Isabelle Morris (20 à 34 ans) 5e 60 mh; 6e saut en hauteur; 4X200 m – Université de Moncton 3e; Jessie Drouin (20 à 34 ans) 14e saut en longueur; Sara-Ève Noël (18 et 19 ans) 1re lancer du poids; 1re marteau; Constance Gillman (20 à 34 ans) 5e poids; 6e marteau; Naomie Maltais (20 à 34 ans) 2e marteau; Claire Nowlan (10 et 11 ans) 1re tétrathlon avec 555 pts.

Gars

Samuel Chiasson (14 et 15 ans) 1er 60 m; 2e 200 m; Jordan Henri (16 et 17 ans) 1er 60 m; 1er 200 m; Mickyle Welsh (16 et 17 ans) 4e 60 m; Tim Poirier (18 et 19 ans) 3e 60 m; Samuel Robichaud (18 et 19 ans) 7e 60 m; 4e 300 m; Christian Richard (20 à 34 ans) 14e 60 m; 3e 300 m; Julien Léger (20 à 34 ans) 22e 60 m; 9e saut en longueur; François Pelletier (20 à 34 ans) 23e 60 m; 9e 300 m; André Arsenault (20 à 34 ans) 6e 300 m; Raphaël Choquette (20 à 34 ans) 10e 600 m; 5e 1000 m; Daniel Saucier (20 à 34 ans) 13e 600 m; 11e 1000 m; François Richard (14 et 15 ans) 1er 800 m; Jonathan Roy (16 et 17 ans) 1er 800 m; Alexi Roy (18 et 19 ans) 1er 800 m; 1er 1500 m; Bryan Thomas (20 à 34 ans) 6e 1000 m; 4e 3000 m; Jean-Marc Doiron (20 à 34 ans) 3e 3000 m; Paul Thibodeau (35+) 2e 5000 m; Clint Steeves (20 à 34 ans) 1er 60 mh; Alain Doucet (20 à 34 ans) 5e 60 mh; 1er saut à la perche; 4X 200 M – U de Moncton 3e; ASEA, 2e; Aaron LeBlanc (20 à 34 ans) 5e poids; 3e marteau; Ryan Caissie (20 à 34 ans) 11e marteau; Jean-Luc Bastarache (20 à 34 ans) 2e saut à la perche.