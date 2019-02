Les 40 ans des Jeux de l’Acadie seront soulignés en 2019

par

(N.A.L.) –La Société des Jeux de l’Acadie a lancé les festivités entourant son 40e anniversaire lors d’un déjeuner à Moncton, vendredi dernier.

L’Olympienne de Moncton, Geneviève Lalonde était l’invitée de l’événement, ayant livré un message inspirant et vantant les mérites des jeux. La directrice générale Mylène Ouellet-LeBlanc a dévoilé certaines activités menant vers la 40e Finale des Jeux, qui se tiendra dans la région de Grand-Sault-Drummond, à la fin juin. Plusieurs amies et amis des jeux, incluant plusieurs jeunes, étaient présents pour l’événement.

«Les Jeux de l’Acadie sont bien plus que du sport», a lancé Lalonde lors du premier deJEUXner de la SJA. C’est aux Jeux de l’Acadie que j’ai appris que j’aimais courir. J’y ai connu ma première expérience sur une piste et ma première course. La Finale est un événement marquant pour les jeunes en Acadie. Je veux les encourager à y participer et encourager l’activité physique.»

Lalonde a parlé de la ligne de départ sur la piste et que cette ligne avait été le départ de sa carrière en athlétisme. «Les jeux ont été spéciaux pour moi et de célébrer la 40e année est super. Ils ont toujours été dans ma vie. J’aime prendre connaissance de leur histoire et ils sont une tradition auprès des jeunes. Mon expérience sur la ligne de départ de mes premiers jeux a été similaire sur toutes les autres lignes de départ. N’importe les jeux, c’est toujours la même ligne et on a le même sentiment. Les nerfs jouent toujours, mais on a les outils et le soutien pour y faire face.»

Un nombre de partenaires étaient présents pour l’occasion. La réunion annuelle de la Société se tiendra à Saint-Jean, en octobre.