L’équipe des Resurgonauts remporte le Combat des cerveaux du YMCA

Les Resurgonauts, une équipe de la Place Resurgo de la Ville de Moncton, se sont hissés au premier rang du Combat des cerveaux de samedi, un jeu-questionnaire annuel organisé afin d’aider le YMCA du Grand Moncton.

«Ce fut une lutte serrée avec une différence d’un seul point entre les Resurgonauts et les champions en titre, les IGT Slot Jockeys, qui gagnaient depuis trois ans», a dit Bonnie MacFadyen, vice-présidente de la Philanthropie et du Développement du bénévolat au YMCA du Grand Moncton.

On a amassé un total de 10 500$ dans le cadre du Combat des cerveaux de cette année, ce qui porte à 150 000$ le total amassé depuis le premier événement en 2002. Tout l’argent amassé est versé au programme d’intervention dans la rue du YMCA, appelé ReBrancher.

«Nous apprécions sincèrement l’effort fantastique des équipes en matière de participation et de collecte de fonds, ainsi que le soutien communautaire fantastique que nous avons eu pour cet événement chaque année», d’ajouter Mme MacFadyen.

Animé une fois de plus par le directeur du développement économique de la Ville de Moncton, Kevin Silliker, le Combat des cerveaux de cette année a réuni 21 équipes composées de 126 participants, qui se sont affrontées pour obtenir le droit de se vanter et la ceinture si convoitée de style lutteur.

L’équipe gagnante se composait de James Upham, Joanne Duguay, Brenda Orr, Lynne Post, Lawren Campbell et Cathrine Fulton.

Des employés d’entreprises de la région ainsi que des groupes d’amis et de voisins ont composé les équipes de la compétition de cette année. Parmi les groupes constitués d’employés, il y avait IGT, Tangerine, la Ville de Moncton, Asurion, Pepsi, Moneris, Concentrix, Omista, NBCC, New Country 96.9 FM, C103, Bingham Law, Nav Canada et Services correctionnels Canada. Une équipe non composée d’employés d’une entreprise, appelée Academic Assassins, était de retour cette année. Cette équipe participe au Combat des cerveaux depuis le début.