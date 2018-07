L’édition 2018 de «Walk a Mile in Her Shoes®» amasse plus de 32 000$ pour le nouveau Centre d’agression sexuelle du Sud-est

par

La somme de 32 734$ a été remis au nouveau Centre d’agression sexuelle du Sud-est par l’événement Walk a Mile in Her Shoes® tenu à Moncton le 25 mai dernier.

«Cette somme nous permet de solidifier nos activités d’interventions, que ce soit la formation des intervenants et des bénévoles, services d’intervention à court et long terme, l’accompagnement pendant les processus médicaux, policiers et légaux, l’information et services d’orientation pour les survivantes et survivants», explique la directrice du centre, Geneviève L. Latour.

Pour le président d’honneur de la campagne, l’avocat Robert Basque, les hommes de la communauté ont répondu à l’appel. «Merci à tous ces hommes qui ont osé se mettre dans les souliers des femmes de notre communauté. C’est avec une telle solidarité que nous ferons une différence et que nous pourrons sensibi- lier l’ensemble de la population au ravage que cause les agressions sexuelles.»