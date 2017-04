L’école Mgr-François-Bourgeois s’illustre pour ses initiatives environnementales

par

Claire Lanteigne

C’est ce matin que Staples/Bureau en Gros se rendait à l’école Mgr-François-Bourgeois (MFB) afin de leur présenter le

25 000$ en nouveaux articles de technologie, dans le cadre d’un concours annuel qui souligne les projets inspirants mis en place par les écoles canadiennes pour soutenir l’environnement.

L’école MFB est l’une des dix gagnantes (cinq écoles élémentaires et cinq secondaires) qui ont été choisies parmi plus de 700 candidatures dans le cadre du concours «Donne des super pouvoirs à ton école de Staples/Bureau en Gros, organisé en partenariat avec Jour de la Terre Canada. C’est la seule école francophone gagnante en Atlantique.

L’école a été choisie pour son projet PédagoMax et voulait utiliser le 25 000$ afin d’acheter une technologie qui lui permettra d’établir un lien avec sa communauté et d’inspirer celle-ci en créant des vidéos sur l’environnement et l’aide humanitaire, y compris la vidéo sur les «squatteurs de cour» de PédagoMax prévue cette année.

«Les écoles accomplissent de grands projets partout au pays», souligne Mary Sagat, présidente de Staples/Bureau en Gros. «Notre jury était très impressionné par la créativité des candidats. Nous avons hâte de voir comment les nouveaux articles de technologie aideront les gagnants à améliorer leurs programmes, et nous encourageons toutes les écoles canadiennes à préparer leurs projets pour le concours de 2018.»

«Des petites écloseries à la photographie par drone, les projets présentés cette année étaient très novateurs et allaient bien au-delà des activités écologiques traditionnelles», mentionne Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. «Toutes les écoles gagnantes devraient être incroyablement fières de leurs réussites.»

Pour jeter un coup d’œil aux projets gagnants, allez au www.bureauengros.com/pouvoireco.