L’école Antonine-Maillet reçoit un piano en don    Une belle histoire de générosité d’Armand Saintonge

par

Ghislaine Arsenault

C’est dans l’esprit du temps des Fêtes que des élèves et la direction de l’école Antonine-Maillet, de même que la direction générale ont accueilli récemment monsieur Armand Saintonge, qui a fait don de son piano à la nouvelle école 6-8 de Dieppe.

«Ce don qui nous arrive à quelques jours de Noël est un beau cadeau pour les élèves, souligne Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud. Ce geste de générosité de monsieur Saintonge a aussi donné lieu à une rencontre très appréciée et un rapprochement intergénérationnel émouvant.»

Monsieur Saintonge a raconté avec beaucoup d’émotions l’histoire du piano à queue de marque Heintzman qui remonte au début du siècle dernier, en plus d’expliquer aux élèves comment ce don lui permet de partager son amour pour la musique avec les jeunes.

Monsieur Saintonge qui affectionne particulièrement le domaine de l’éducation et la jeunesse a entrepris sa longue carrière en 1949, d’abord comme enseignant. Son parcours professionnel l’a aussi amené à occuper plusieurs postes au sein de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick, dont celui de sous-ministre de l’Éducation.

Monique Boudreau a profité de cette belle histoire de générosité pour transmettre au personnel, aux élèves, aux parents et à la communauté ses vœux pour la période des Fêtes et pour la Nouvelle Année.

Hyperlien à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LCuDr55IoNU

Merci à Alexanne Ward, Maude Michelle Sonier et Sébastien Roy, en 6e année; Sophie Melanson, Pierre Alexandre Levesque, Ines Jelb et Laurence Rose Thériault, en 7e année, tous membres du conseil des élèves de l’école Antonine-Maillet. Merci également aux élèves Félix Bourgouin, Gabrielle Charest et Justin Roy qui se sont aussi joints au groupe.