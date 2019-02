L’éco-dépôt mobile est à Beaubassin-est les 6 et 7 mars

par

L’éco-dépôt mobile sera dans la Communuauté rurale Beaubassin-est les 6 et 7 mars de midi à 20h, dans le stationnement de la Salle Grand-Barachois. Éco360 sud-est offre le programme de dépôt mobile afin de rendre l’élimination des déchets plus accessible pour les ré- sidents. L’éco-dépôt mobile visite chaque municipalité un minimum de trois fois par année pour une période de deux jours (mercredis et jeudis de midi à 20h). Chaque région accueille l’éco-dépôt mobile dans une communauté différente chaque mois, et voici l’horaire de notre région pour l’année 2019 :

– 6 et 7 mars au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 3 et 4 avril au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

– 8 et 9 mai au 2, rue East Main à Port Elgin (stationnement au coin de la rue East Main et du chemin Shemogue)

– 5 et 6 juin au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

– 3 et 4 juillet au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 7 et 8 août au 2, rue East Main à Port Elgin (stationnement au coin de la rue East Main et du chemin Shemogue)

– 4 et 5 septembre au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

– 2 et 3 octobre au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

– 6 et 7 novembre au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 4 et 5 décembre au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

On demande aux résidents de trier leur charge par type de matériel pour faciliter le déchargement. Les résidents peuvent visiter n’importe quel éco-dépôt mobile pour se défaire sans frais des articles suivants uniquement (jusqu’à une charge maximale d’un camion de ½ tonne et d’une remorque utilitaire) :

– électroménagers (limite d’un article de chaque sorte par client),

– appareils électroniques,

– meubles (incluant les matelas),

– petits appareils ménagers,

– matériaux de construction, de démolition et de rénovation,

– pneus de voiture ou de camion (diamètre de 20 po ou 51 cm maximum),

– broussailles, branches et déchets de jardin,

– cendre,

– verre transparent seulement (bouteilles et pots),

– carton et papier,

– métaux,

– résidus domestiques dangereux.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer au 877-1050 ou à visiter le site eco360.ca.