Le YMCA et la Ville de Moncton font équipe pour offrir le programme RÉCRÉ mobile cet été

par

Pour le troisième été consécutif, le YMCA du Grand Moncton et la Ville de Moncton font équipe pour offrir le programme RÉCRÉ mobile dans les terrains de jeux locaux.

«Depuis sa création en 2015, le programme RÉCRÉ mobile a grandi pour atteindre chaque été plus de 4000 enfants dans les 27 parcs municipaux, a déclaré Jaime MacLellan, directrice principale de l’éducation, du leadership des jeunes et des initiatives internationales au YMCA du Grand Moncton. Nous sommes ravis de la réponse des enfants et des familles et nous nous réjouissons d’offrir un autre été de plaisir gratuit de concert avec la Ville.»

Du 2 juillet au 24 août, chacune des trois équipes de RÉCRÉ mobile s’arrêtera quotidiennement dans deux terrains de jeux. Les visites auront lieu de 9h à midi et de 13h à 16h du lundi au jeudi. Les vendredis, chaque équipe ira dans un terrain de jeu de 9h à midi.

«Pour les enfants, c’est un moyen fantastique de vivre des expériences amusantes semblables à un camp tout l’été dans les terrains de jeux de la ville», a dit Jaime MacLellan.

Et elle souligne que, contrairement aux années passées, les activités de RÉCRÉ mobile de cette année n’auront pas de thème.

«Nous ramenons au goût du jour le jeu non structuré en plein air, qui s’est révélé important pour un bon état de mieux-être physique, mental et émotionnel, a ajouté madame MacLellan. Sur place, nos équipes de RÉCRÉ mobile assureront la supervision des enfants qui s’amuseront à leur propre rythme.»

Les équipes de RÉCRÉ mobile comprendront des membres du personnel du YMCA ayant suivi de la formation en secourisme standard, en RCP et en protection des enfants et ayant fait l’objet d’une vérification d’antécédents et de casier judiciaire afin de s’assurer que les enfants reçoivent le niveau de soins le plus élevé, a-t-elle dit. Les activités de RÉCRÉ mobile seront offertes à tous les enfants, peu importe leur âge ou leur capacité. Le YMCA et la Ville de Moncton encouragent vivement les parents ou les gardiens/gardiennes à participer avec les enfants.

Le programme de RÉCRÉ mobile aura lieu beau temps, mauvais temps, mais les activités seront annulées durant les chaleurs extrêmes ou les orages de tonnerre», a précisé madame MacLellan.