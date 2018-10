Le Village de Cap-Pelé révise son plan municipal

par

Gilles Haché

Le Village de Cap-Pelé a entrepris les démarches afin de réviser son plan municipal ce qui n’a pas été fait depuis 2008.

Selon le maire Serge Léger, «il est temps de revoir notre plan municipal. Au cours des dix dernières années beaucoup de changements ont eu lieu dans la municipalité et il faut qu’on le mette à jour.»

Une rencontre est prévue le 23 octobre à 19h à l’édifice municipal, pour que les citoyens prennent connaissance du nouveau plan. Joshua Adams, de la Commission des services régionaux du Sud-est sera sur place pour répondre à vos questions.

Le maire Serge Léger a proclamé la semaine du 1er au 7 octobre la Semaine du mieux-être.

La municipalité a procédé à la vente d’une parcelle de terrain sur la rue de l’Espoir pour un montant de 80 000$ et en éliminant les conditions demandées au préalable, soit que l’acheteur soir responsable des coûts reliés au système d’égouts sanitaires et la construction de la rue.

Le conseil municipal a présenté une résolution en s’alliant aux autres municipalités dénonçant haut et fort que tout parti politique qui s’associerait ou formerait un gouvernement de coalition avec le People’s Alliance of NB poserait un geste inacceptable que la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick n’acceptera aucunement.

En bref…il y aura une porte ouverte au poste de pom-piers de Cap-Pelé le 14 octobre de 10h à 14h… il y aura une maison hantée les 25 et 26 octobre à l’ancien édifice municipal… la prochaine réunion régulière du conseil municipal aura lieu le 5 novembre à 19h.