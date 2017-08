Le Village de Cap-Pelé reconnait les résident.e.s qui se sont distingués

par

Chaque année, à l’occasion de la Fête du Nouveau-Brunswick, le Village de Cap-Pelé honore les citoyens et citoyennes qui se sont démarqués par leurs accomplissements au sein de la communauté dans cinq catégories.

Dans la catégorie Arts et Culture, le prix a été remis à Sébastien Allain pour souligner son implication artistique aux activités communautaires tels le Carnaval Boule de Neige, la fête de la Plage ainsi qu’aux Camps d’été.

Le prix d’excellence en Affaires a été remis au Restaurant du Quai de l’Aboiteau qui offre non seulement un restaurant, mais aussi une poissonnerie. Ils ont été reconnus en raison de leur programmation musicale qui est offerte tout au long de la saison estivale. Les propriétaires de l’entreprise sont Nancy Jacob-Kitson, Michel Jacob et Roland Cormier.

Le Comité de la Maison Hantée a reçu le prix dans la catégorie Bénévolat.

La première édition de cette activité communautaire a connu un grand succès avec au-delà de 400 visiteurs. La planification est débutée pour la prochaine édition qui sera intitulée «La fille en blanc».

Dans la catégorie Environnement, le choix s’est arrêté sur le Groupe des ami.e.s de la nature du Sud-est. Le groupe a fait récemment un inventaire de la faune et de la flore, ainsi qu’un inventaire des oiseaux au Parc Plein Air et à la Plage de l’Aboiteau.

Dans la catégorie Sports, Loisirs et Vie active, trois groupes se sont partagé les honneurs. Alexis Beal, Chloé LeBlanc, Zoé LeBlanc et l’entraineur Mark Beal ont été reconnus pour leur médaille d’or au Championnat canadien de ringuette dans la catégorie 16 ans et moins.

Josée Doiron a été reconnue pour sa participation en tant qu’entraineuse adjointe pour l’équipe provinciale de ringuette et comme capitaine de l’équipe Atlantic Attack qui a remporté la médaille d’argent lors du championnat de la ligue nationale de Ringuette.

On a aussi reconnu l’équipe des Prédateurs de Cap-Pelé qui a remporté le championnat de la ligue Junior B et la coupe Don Johnson Memorial Cup.