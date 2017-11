Le Village de Cap-Pelé modifie légèrement sa politique de rémunération

par

Gilles Haché

Lors de la réunion régulière du conseil municipal de Cap-Pelé, les élus ont voté pour la modification de la rémunération des membres du conseil.

Le salaire du maire sera de 6997$, celui de la mairesse adjointe de 4374$; les conseillers et conseillères recevront 3498$, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à l’an dernier.

Le traitement des élus sera ajusté chaque année dans le but de refléter l’ajustement au coût de la vie. L’ajustement sera fait en utilisant l’Indice des prix à la consommation du Canada, qui prendra effet le 1er janvier de l’année suivante.

Le maire sera rémunéré 75$ pour chaque fonction à laquelle il participera dans le but de représenter la municipalité. Advenant que le maire ne puisse assister à l’une des fonctions et c’est la mairesse adjointe ou un conseiller ou conseillère responsable du dossier qui le remplace, elle ou il recevra le montant de 75$.

Pour les participations aux activités à l’intérieur de la municipalité le montant octroyé sera de 50$.

La municipalité approchera le Club d’âge d’or dans le but d’arriver à une entente afin que ce bâtiment devienne le Centre d’accueil de la municipalité en cas d’urgence.

Le Village de Cap-Pelé accepte de faire partie de l’Organisme régional de Tourisme piloté par la Commission de services régionaux du Sud-est, qui vise la mise en place d’un réseau de collaboration régional pour les communautés et les entrepreneurs touristiques de Westmorland/Albert. Cet organisme va permettre à la région de prendre avantage de sa masse critique et d’améliorer l’accès aux marchés touristiques menant à une croissance économique accrue. Le montant impliqué sera de 1372$ pour les deux prochaines années.

Une lettre sera envoyée au ministre des Transports et Infrastructure dans le but d’élargir le pont qui se retrouve entre l’entrée du Parc de l’Aboiteau et le chemin du Quai, que l’on nomme le pont Moïse dans le but d’améliorer la sécurité des cyclistes qui circulent sur la route 950.