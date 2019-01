Le Vestiaire Saint-Joseph distribue 450 boîtes de Noël!

par

(CL) –Les 450 boîtes de Noël du Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac ont toutes été distribuées le 22 décembre avec l’aide de la communauté et pour notre communauté. Le tout s’est bien déroulé et on avait terminé à 15h30.

«C’est l’esprit de Noël à son meilleur, de dire Judson Cassidy, président du conseil d’administration de l’organisme, et il y a tellement de gens à remercier.»

Les principaux commanditaires des boîtes sont : Fondation John Lyons, Coop/IGA de Shediac, Laiterie Northumberland, Midland Transport et Chicken of the Sea.

«Nous avions besoin de muscles pour transporter plus de 20 000 livres de nourriture et les pompiers de notre région ne nous ont pas déçus, d’ajouter M. Cassidy. Merci aux Services d’incendie de Shédiac, Haute-Aboujagane, Saint-Antoine et Cocagne.

«Un merci spécial à tous les Chevaliers de Colomb, ils vont toujours au-delà. Vous êtes de grands partisans du Vestiaire et nous sommes fiers de pouvoir compter sur vous.

«Et enfin, merci à tous ceux et celles qui ont contribué à aider toutes les familles de notre région. Nos bénévoles et notre personnel, nos entreprises locales (beaucoup trop nombreuses pour être mentionnées), les membres de notre communauté (beaucoup trop nombreux pour être mentionnés).

«Merci aux lutins de Noël du Vestiaire! Vous avez travaillé si dur pour donner de la joie aux tout-petits. C’était vraiment incroyable d’assister à votre travail acharné et à votre dévouement.

«Nous sommes honorés de travailler pour notre communauté et d’être soutenus par notre communauté d’une manière si extraordinaire», de conclure M. Cassidy.