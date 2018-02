Le troisième lundi de février sera le jour de la Famille au Nouveau-Brunswick

par

(GNB) – À l’approche du premier jour de la Famille du Nouveau-Brunswick, le gouvernement rappelle aux employeurs et aux travailleurs que ce nouveau jour férié payé est en place.

Le jour de la Famille sera observé le troisième lundi de février. Le Nouveau-Brunswick rejoindra ainsi huit autres provinces et territoires du Canada qui observent un jour férié payé en février, ce qui lui permettra d’atteindre la moyenne nationale de huit jours fériés payés par année.

«Votre gouvernement est à l’écoute des gens du Nouveau-Brunswick et veut leur permettre de passer plus de temps avec leur famille et leurs amis», a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage. «Avec le jour de la Famille cette année, tous les employés du Nouveau-Brunswick qui sont assujettis aux règlements provinciaux auront huit congés payés. Ils pourront maintenant bénéficier d’un congé supplémentaire, ce qui permet de promouvoir un meilleur équilibre travail-vie pour tous les Néo-Brunswickois.»

Les employeurs qui avaient déjà négocié huit jours fériés payés ou plus pour les employés syndiqués dans le cadre de leur convention collective sont dispensés de l’ajout d’un autre jour férié payé. Certaines conventions collectives peuvent avoir une disposition exigeant que tout nouveau jour férié payé soit accordé aux employés visés par la convention. Toutefois, ce ne sont pas toutes les conventions collectives qui ont une telle disposition.

«La Loi sur les normes d’emploi établit les responsabilités et droits minimaux pour tous les employeurs et employés assujettis aux règlements provinciaux, y compris les jours fériés payés, a dit M. LePage. Lorsque le jour de la Famille a été établi, la loi a été modifiée pour augmenter le nombre de jours fériés payés, qui est passé de sept à huit.»