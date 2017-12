Le théâtre en classe de 8e année à l’école Grande-Digue

par

Alexis Bourque 8e année, école Grande-Digue

Depuis quelques semaines, les élèves de la classe de 8e année de l’école Grande-Digue travaillent à un projet très intéressant : une pièce de théâtre humoristique. Les jeunes se regroupent à toutes les semaines en compagnie de Robert Gauvin, comédien, et discutent de ce projet.

Les enseignants de la 8e ont déjà fait des projets de la sorte dans le passé et les élèves avaient hâte à ce projet depuis le début de l’année scolaire. Nadine Thériault-Albert, l’enseignante de 8e année, a rapporté que dès la rentrée scolaire, la première question que les élèves ont posé était : «Va-t-on faire une pièce de théâtre?», ce qui démontre l’enthousiasme des jeunes.

Le projet a été accepté avec l’aide du financement du projet «Une école, un artiste». Ce sera un projet rassembleur pour toute l’école puisque les autres classes de l’école auront leur part à faire dans la pièce.

De mon côté, je pense que c’est une très bonne initiative, car je crois que le théâtre chez les jeunes peut les aider dans le futur. Moi-même, dès la quatrième année, j’ai été initié au théâtre et je peux facilement dire que cela m’a aidé : j’ai déjà un emploi en théâtre! Si j’ai pu faire ça, c’est sûrement grâce à mes enseignantes qui ont pris des initiatives comme celle-ci. De telles expériences amènent les jeunes à supprimer leur gêne en public et à apprendre à mieux communiquer. Cela donne des compétences de collaboration et de la confiance en soi.

Lors de sa première visite cette année, Robert Gauvin a dit lui-même que c’était la troisième fois qu’il réa- lisait ce projet à cette école et qu’il adorait collaborer avec l’école Grande-Digue. Nadine Thériault-Albert, enseignante de la 8e année à Grande-Digue, a dit : «Ce projet est une occasion idéale afin de faire connaître aux élèves toutes les facettes d’une production artistique. Ils pourront ainsi élargir un peu plus leurs visions quant à un choix de carrière propice à leurs intérêts.» Ghislain Arseneau, l’enseignant de la 8e année, a dit : «Un tel projet est une chance en or pour nos élèves. Ils apprennent à travailler en équipe vers un but commun et à partager leurs idées et leurs opinions dans un climat de confiance. Une activité de ce genre apporte aussi un rapprochement entre les jeunes puisque l’entraide et la collaboration sont à la base de sa réalisation. De plus, ils ont la possibilité d’apprendre de nouvelles notions en étant accompagné d’un artiste connu de la région. Par la même occasion, ils sont exposés à la richesse de notre langue et de notre culture régionale. Merci M. Rémi pour le beau travail que tu fais pour et avec nos jeunes.» (M. Rémi c’est l’agent communautaire qui accompagne les enseignants dans ce projet).

Dans tous les cas, l’initiative qu’ont prise ces deux enseignants est brillante et elle amènera sûrement les jeunes à développer les compétences nécessaires pour les aider dans leur future carrière. On espère qu’elle les portera très loin. Je suis certain que le plaisir sera au rendez-vous!