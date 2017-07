Le Thé d’antan Canada 150 connaît un grand succès à Grande-Digue

par

(CL) - Organisé par l’Institut féminin de Grande-Digue, le Thé d’antan a connu un autre grand succès, lors d’un bel après-midi de juin. Cet évènement annuel est très prisé par la communauté et on se plait à porter des vêtements d’antan.

Après l’arrivée des marcheurs et marcheuses portant les drapeaux de chaque pro-vince et des territoires, celui de l’Acadie et de Canada 150, on a interprété l’O Canada.

Puis ce furent des danses autochtones par Madison et Mason Millia, de la Première nation Mi’kmaq d’Elsipogtog. Leur maman Sonia a expliqué les différentes danses.

On a ensuite eu du Jive avec Daniel et Thérèse Bourque; de la valse viennoise avec Daniel Bourque et Hélène Fougère; de la danse à claquette avec Joanne Landry; du quadrille avec Joseph et Lorraine Goguen, Emery et Bernice Gallant, Bernard et Rosella Surette ainsi que Jean-Paul Richard et Yvette LeBlanc. Puis ce fut du Tango avec Daniel et Thérèse Bourque et du Hip-Hop avec Mylène LeBlanc, Alyssa O’Brien et Vanessa Bourgeois.

L’après-midi s’est poursuivi en sirotant un bon thé, servi dans des tasses de fine porcelaine et en dégustant des hors d’œuvres, des sandwiches miniatures, des petits gâteaux et autres. Il y eu le tirage de prix de présence.