Le Sobeys de la rue Régis à Dieppe remet un chèque de 1089$ à la Maison de Jeunes de Dieppe

par

Le magasin Sobeys de la rue Régis à Dieppe a remis un chèque de 1089$ à la Maison de Jeunes de Dieppe Inc. afin de soutenir le programme d’activités éducatives et les voyages organisés pour les jeunes. La photo nous permet de voir, à l’avant plan, de gauche à droite : Dreyden Gallant, Simon Cormier, Luc Morin et Caleb LeBlanc, tous Amis au Centre Parascolaire Entre Amis. À l’arrière-plan : Danny Gallant, gérant du magasin Sobeys de Dieppe; Lesley Lush, employée de Sobeys; Jeannot Ouellette, directeur général de La Maison de Jeunes à Dieppe; Anna Levesque, employée de Sobeys et Julie Pereira, directrice des programmes pour la Maison de Jeunes à Dieppe. (Photo : Gracieuseté)