Le Service d’incendie de Moncton fait don de tenues d’intervention à Lyfe Aid

par

Le Service d’incendie de Moncton a donné de vieilles tenues d’intervention à Lyfe Aid, organisme du Nouveau-Brunswick qui se consacre à aider les familles nécessiteuses de la République dominicaine. Ce don est constitué de 118 vestes et pantalons, casques et combinaisons et de deux paires de bottes de caoutchouc, qui seront expédiés en République dominicaine pour venir en aide aux casernes sous-équipées.

Lyfe Aid a été mis sur pied par Sandra et Bob Allaby, de Saint John, qui ont tout mis en œuvre, durant l’année, pour financer et organiser des voyages afin d’aider les enfants et les familles déshérités dans les villages de la République dominicaine.