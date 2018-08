Le roi du Rock rencontre la reine du Country

par

Le champion mondial imitateur d’Elvis et favori local, Thane Dunn, retourne au Casino Nouveau-Brunswick le samedi 15 septembre avec son nouveau spectacle intitulé le «Elvis Rock et Country Show».

Le spectacle mettra en vedette les classiques tels Blue Suede Shoes et Suspicious Minds en plus de jouer des classiques country du King que les gens aiment, mais n’ont pas souvent l’occasion d’écouter. Dunn va se vêtir pendant le spectacle d’une copie exacte de la combinaison préférée d’Elvis soit le Embroidered Peacock.

La première partie du spectacle sera assurée par la Rhinestone Cowgirl, Melanie Dunn, qui va rendre hommage de façon spectaculaire aux reines du Country: Loretta Lynne, Patsy Cline et Tammy Wynette. Elle va interpréter leurs classiques tels Crazy, Stand By Your Man et bien d’autres. Elle a l’habileté de sonner comme chacune des artistes avec sa voix incroyable et sa silhouette de vedette qui vous transportera dans le temps où le vrai Country jouait à la radio.

«C’est un spectacle que j’ai toujours voulu essayer», partage Dunn. «Il y a un grand public qui adore Elvis et la musique country autant que moi. Melanie est probablement une des meilleures artistes que j’ai connues et les publics ont été séduits par elle. Sa voix puissante risque de faire lever le toit», blague Dunn.

Il va y avoir un tirage d’une guitare spéciale pendant le spectacle. Tous les profits vont à la SPA du grand Moncton. Dunn est une célébrité ambassadrice pour cet organisme. Le dernier tirage a récolté plus de 3400$ pour la SPA à Terre-Neuve.

Pour vous procurer des billets, aller en ligne au www.thanedunn.ca; communiquer avec chez Ticketpro au 1-888 311-9090 ou rendez-vous en personne à la billetterie du Casino Nouveau-Brunswick entre 10h et 23h.

Pour plus d’information sur le spectacle, veuillez communiquer avec Thane Entertainment authanedunn@gmail.com.