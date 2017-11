Le rezonage du terrain au coin de la route 133 et du chemin Ohio Service passe les deux premières lectures

par

Gilles Haché

La demande de rezonage du terrain au coin de la route 133 et du chemin Ohio Service à Boudreau-Ouest, pour construire un édifice abritant le Royaume des témoins de Jéhovah a passé l’étape de la première et deuxième lecture.

L’édifice d’une superficie de 2000 pieds carrés pouvant accommoder 85 personnes avec 35 espaces de stationnement servira à remplacer l’ancien édifice situé sur la MacArthur Lane à Boudreau-Ouest.

Lors de l’audience publique, une personne, le voisin immédiat, s’est prononcé contre, car il a l’intention d’y avoir un lotissement de plus de 25 lots voisins du terrain rezoné. Sa crainte est de voir la valeur de ses terrains diminuer.

Dix personnes ont fait parvenir une lettre d’appui au projet en indiquant que les Témoins de Jéhovah étaient de très bon voisins et très respectueux des lois.

Les promoteurs ne seraient pas contre d’ériger une rangée d’arbustes ou clôture pour séparer leur terrain des voisins.

Des consultations publiques pour la stratégie verte régionale auront lieu le 4 décembre au bureau de la CRBE, de 13h30 à 15h30 à l’édifice municipal; à Cap-Pelé le 5 décembre de 19h à 21h à l’édifice municipal et à Shédiac le 6 décembre de 19h à 21h au Centre multifonctionnel de Shédiac.

La communauté rurale a présenté les organismes qui recevront des subventions pour la 2e ronde de 2017: Club Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane, 500$; Les Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé / Shemogue, 500$; Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, 500$; Le Tri-County Ground Search and Rescue, 290$; Le Comité d’entraide de Cap-Pelé/Shemogue, 250$; Le Vestiaire St-Joseph, 250$; Le Centre Saint-André /LeBlanc (déjeuner), 250$; La Salle Grand-Barachois (déjeuner), 250$; Dance Envy, 250$ et les Activités pour les jeunes de Shédiac avec Mireille Pitre, 250$.

La prochaine réunion aura lieu le 18 décembre à 19h.