Le rêve d’Henri Goguen s’est réalisé

par

MONCTON (N.A.L.) - Henri Goguen, natif de Sainte-Marie-de-Kent, a reçu un cadeau de Noël un peu plus tard cette année, mais pour ce passionné de basketball de 56 ans, un rêve est devenu une réalité tant attendue.

Goguen, qui habite Moncton, est atteint de la maladie de Parkinson depuis une dizaine d’année, mais il ne se laisse pas ralentir par elle. Son enthousiasme pour le basketball fait de lui un amateur des Miracles de Moncton de la Ligue professionnelle de basketball du Canada. Il a envoyé un courriel à l‘équipe en décembre leur faisant part de son souhait de pratiquer avec l’équipe. Le tout s’est réalisé le mercredi 28 décembre alors qu’il a pu mettre les pieds sur la plancher du Colisée de Moncton lors d’un entrainement de la formation.

«C’est un rêve qui se réalise, a dit Goguen aux journalistes présents. J’apprécie l’ambiance de l’endroit. Je suis un grand partisan et j’ai toujours aimé le basketball. De jouer avec des professionnels est super.»

C’est en 2e ou 3e année scolaire que l’intérêt pour ce sport s’est manifesté lors d’une démonstration par un invité. «Il m’a beaucoup impressionné et ensuite, j’ai eu la passion pour bien des sports et loisirs, qui incluent la pêche, les quilles, et autres. La maladie de Parkinson m’offre des défis qui sont parfois difficiles. Il y a des jours que rien ne marche, mais je ne me gêne pas, j’ai accepté la condition.»

En touchant le ballon, un déclic se fait et Goguen oublie sa maladie. «Je ne me sens pas limité, je dois démontrer cela aux gens, a-t-il poursuivi. J’aime les Miracles. Le basketball est un sport rapide et sa réalité m’impressionne. On est chanceux d’avoir cette équipe dans la région avec tant de talent.»

En embarquant sur le terrain, Goguen s’est rapidement trouvé confortable avec un ballon et il a apprécié pouvoir rencontrer les joueurs et lancer des ballons avec eux. Il avait fait une demande semblable, il y a quelques années, mais elle était demeurée sans réponse. Il n’a pas hésité à la refaire. «Je veux démontrer que le Parkinson ne m’empêche pas de réaliser mes rêves. L’ambiance et vivre une atmosphère fantastique sur ce court sont incroyables.»

Son épouse Jeanne Léger était heureuse de le voir au centre du court. «Ce n’est pas un homme qui sourit beaucoup, mais ici il sourit beaucoup, a-t-elle indiqué du côté du court. Je ne savais pas que cela allait se produire si vite. Il fait de son mieux; il est capable de bien faire. Les gens souffrant de Parkinson ont tendance à se replier sur eux, mais pas lui, il dit qu’il va faire tout ce qu’il peut lorsque l’occasion se présentera.»

Le rêve d’Henri Goguen de tirer des paniers avec une équipe de basketball professionnelle est réalisé. Il prévoit assister aux parties locales de l’équipe, cette saison. Lors du match d’ouverture à domicile, les Miracles ont réalisé deux miracles pour Henri la même journée, soit de le laisser pratiquer avec eux et de remporter une première victoire en match d’ouverture de la saison, 110 à 108, face au Cap-Breton. Les Miracles ont perdu 103 à 100, samedi soir contre le Storm. Moncton accueille le Riptide de Saint-Jean, jeudi soir au Colisée à 19h.