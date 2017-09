Le rêve américain de Gabrielle Cormier

par

Une jeune femme du Sud-est du Nouveau-Brunswick a vécu le rêve américain cet été. Du 5 juin au 20 juillet, Gabrielle Cormier a effectué son stage de fin d’études en design d’intérieur à Woodlands Hills en Californie. Elle a œuvré chez Casa Stilo Inc, une entreprise de design spécialisée dans le haut de gamme.

«J’ai en quelque sorte vécu le rêve américain. La vie était belle, mais je dois admettre que c’était dispendieux de vivre en Californie. C’était quand même l’expérience d’une vie», a-t-elle lancé.

Gabrielle s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement.

«Dès ma première journée, j’ai bien été accueillie par les employées et j’ai été étonnée, car elles m’ont donné de vrais projets. Normalement, une stagiaire reçoit de petites tâches, mais ce ne fut pas le cas», a raconté la jeune femme de Memramcook. qui demeure maintenant à Dieppe.

Durant son stage, Gabrielle a même eu la chance de travailler sur un projet demandé par une actrice populaire qui a notamment joué dans un film de James Bond, dans la comédie Wedding Crashers et dans la série Dr. Quinn, Medicine Woman.

«J’ai visité la maison de l’actrice en compagnie de deux designers. Nous avons rencontré sa fille et son agente. Elle voulait rénover complètement ses deux cuisines, quelques salles de bains et sa chambre à coucher. J’ai aidé avec la conception de la cuisine. Je n’avais malheureusement pas le droit de prendre de photo. Ce fut une expérience incroyable», a assuré Gabrielle.

La diplômée de l’école Mathieu-Martin de Dieppe a aussi travaillé sur d’autres projets.

«J’ai visité un site de construction et j’ai eu besoin de mettre un casque de sécurité et des bottes de construction. C’était de nouveaux blocs appartements et des condos très luxueux. Ce fut une autre expérience enrichissante.»

En plus de s’épanouir sur le plan professionnel, Gabrielle a développé des amitiés en sol américain. Elle habitait dans une maison avec des jeunes adultes de la France, de Puerto Rico, de l’Irlande, du Texas, de la Californie et de la Géorgie.

«Mes colloques avaient une voiture et les fins de semaine, on voyageait. Nous sommes allés à San Francisco, Los Angeles, Orange County, Santa Barbara, Santa Monica et Laguna Beach. J’ai beaucoup aimé San Francisco en raison de sa topographie, de son architecture et des différentes cultures.»

Gabrielle Cormier a aussi profité de son passage dans la région de Los Angeles pour s’entraîner au gymnase du très populaire Bradley Martyn.

«J’aime les endroits touristiques, mais je préfère les endroits fréquentés par les locaux, a-t-elle fait savoir. J’ai beaucoup aimé les plages de la Californie. Il y avait d’énormes vagues et plusieurs personnes faisaient du surf. J’ai aussi beaucoup aimé le parc national Yosemite.»

Le CCNB avait bien préparé Gabrielle pour son stage de fin d’études.

«Les programmes informatiques utilisés par les enseignants du CCNB et par les entreprises de la Californie sont identiques. Ce sont également les mêmes méthodes de travail.»

Gabrielle recommande le stage international à tous les étudiants du CCNB.

«Je me suis fait des amis pour la vie! Mon expérience de stage m’a permis de devenir indépendante. Faire un stage dans un autre pays ou même dans une nouvelle ville est un grand défi. Cela peut être effrayant, mais tous les obstacles que j’ai rencontrés à l’étranger et pendant mon stage international m’ont permis de gagner de la con- fiance!»

Fraîchement diplômée en Design d’intérieur avec mention internationale du CCNB – Campus de Dieppe, Gabrielle entreprendra sa quatrième année d’études à l’Université de Moncton en septembre. Ainsi, elle sera en mesure de décrocher un baccalauréat en Design d’intérieur, programme conjointement offert par le CCNB et l’U de M.