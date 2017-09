Le Réseau modifie sa politique sur les heures de visite afin de mettre l’accent sur la famille à titre de «partenaire de soins»

par

Depuis le 1er septembre, les membres de la famille ou partenaires de soins des personnes hospitalisées dans l’un des établissements hospitaliers du Réseau de santé Vitalité pourront être aux côtés de leurs proches à toute heure du jour et de la nuit. Les autres visiteurs pourront se présenter dans les établissements du Réseau en tout temps, le jour, mais seront encouragés de respecter les heures de repos, soit de 21 heures à 7 heures.

La nouvelle politique du Réseau encouragera la présence familiale en faisant disparaître la plage horaire des visites générales qui étaient de 14 heures à 20 heures. Selon Johanne Roy, vice-présidente aux Services cliniques, ce changement vise à mettre l’accent sur la famille et accorde à un proche ou à une autre personne désignée à titre de «partenaire de soins» le droit de participer à la prestation des divers soins de santé, à la prise décision ainsi que de demeurer au chevet du patient à toute heure du jour ou de la nuit. «Il s’agit d’offrir le soutien émotionnel et physique dont les patients ont besoin afin de rendre plus agréable et apaisant leur séjour à l’intérieur de nos établissements hospitaliers», a-t-elle déclaré.

La famille pourra ainsi rassurer et aider le patient dans la compréhension des directives qui lui auront été fournies par le personnel soignant.

Le Réseau rappelle aux visiteurs de faire preuve de respect lors de visites à l’hôpital afin d’assurer un milieu propice à la guérison de même que le respect de la confidentialité des soins et de la vie privée des patients.